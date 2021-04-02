МАМТ покажет премьеру балетов Джорджа Баланчина, Шарон Эяль и Акрама Хана

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) представляет в пятницу первую премьеру 2021 года - новую программу одноактных балетов, состоящую из возобновления "Кончерто барокко" Джорджа Баланчина (спектакль уже шел на сцене МАМТ в сезоне 2018/2019 годов) и российских премьер балетов Autodance Шарон Эяль и Kaash Акрама Хана. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"Открывает программу балет "Кончерто барокко" на музыку Иоганна Себастьяна Баха, созданный Джорджем Баланчиным для Школы американского балета. Он стал символом неоклассического стиля хореографа, главная особенность которого заключается в отсутствии сюжета и персонажей и абсолютном слиянии музыки и танца", - сказала собеседница агентства.

Следующим балетом программы она назвала Autodance. "Изысканное высокоинтеллектуальное развлечение" - так шведская пресса писала о премьере балета Autodance, созданного известным израильским хореографом Шарон Эяль совместно с Гаем Бехаром для Балета Гетеборга в 2018 году. По словам создательницы, произведение соткано из самой сути движения во всей его чистоте и незамутненности. Танцовщики и танцовщицы кажутся бесполыми, акцент внимания смещается на движения их ног. В пространстве Autodance органично сливаются танец, техника его воплощения и музыка в жанре "техно", - процитировала пресс-атташе МАМТ, добавив, что в Москве постановка создана совместно с фондом Mart при поддержке посольства Израиля в РФ.

"Завершит программу российская премьера балета Kaash Акрама Хана, одного из самых известных танцовщиков и хореографов современности. Его репутация основана на успехе экспериментальных, но при этом понятных широкой публике произведений, таких как "Пока львы спят", Kaash, iTMOi, DESH, "Вертикальный путь", "Знание" и "Нулевая отметка", - перечислила Горбунова.

Она напомнила, что премьера первого полнометражного балета Акрама Хана Kaash состоялась в 2002 году. "Эта постановка (название Kaash переводится с хинди "Если бы") представляет стремление Акрама Хана навести мосты между мирами современного танца и индийского классического танца катхак", - пояснила Горбунова .

"Российская премьера должна была состояться в июне 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 ее пришлось отложить. Начинающаяся 2 апреля серия премьерных показов продолжится 3 и 4 апреля", - уточнила пресс-атташе МАМТ.