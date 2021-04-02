Студия Горького снимет фильм о судьбе девушки, примкнувшей к террористической организации

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Киностудия имени Горького начинает съемки документальной картины под рабочим названием "Из Тюмени в Халифат" о российской девушке, которая присоединилась к запрещенной в России террористической организации. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе студии.

"Мы знаем громкую историю московской студентки Варвары Карауловой, которая в 2015 году дважды пыталась бежать к жениху. Много молодых женщин из разных стран, в том числе из России, по сей день остаются в лагерях и тюрьмах на территории Сирии. И эту тему будет переосмысливать еще не одно поколение кинематографистов. Наш фильм актуален как никогда, потому что показывает, что любой человек беззащитен не только перед новыми вирусами, но и перед новыми концепциями. Но хватит ли у нас иммунитета чтобы противостоять им?" - отметила креативный продюсер документального кино студии Анастасия Рыцина, чьи слова привели в пресс-службе.

Картина расскажет о российской девушке, которая в 19 лет приняла ислам, покинула родной город и присоединилась к организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Она живет в лагере с двумя детьми, ее муж уже полтора года находится в тюрьме. Героине предстоит решить, стоит ли отдавать малышей бабушкам из России и Германии, которые пытаются вывезти внуков к себе.

Режиссером фильма выступит Евдокия Москвина, член Гильдии неигрового кино России, член союза журналистов России, выпускница факультета кино университета Сорбонны. Ранее она работала в лагере беженцев в Сирии во время съемок документального фильма "Запрещенные дети" о спасении пятерых чеченских девочек, потерявших родителей в сирийском конфликте. В новую картину войдут уникальные кадры из лагеря беженцев на северо-западе Сирии - территории, временно не подконтрольной правительству.

По словам Москвиной, главное для нее - не только рассказать захватывающую историю, но и показать сложность морального выбора матери, отпускающей детей в независимую от нее жизнь. Съемки пройдут в России, Германии и Сирии, завершить их планируется осенью 2021 года.