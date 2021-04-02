Московский театр "Новая опера" отметит 30-летие гала-концертом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московский театр "Новая опера" им. Е.В. Колобова 24 апреля отпразднует свое 30-летие гала-концертом "Лица музыки", посвященным работающим с театром дирижерам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Новой оперы".

"Гала-концерт "Лица музыки" представляет "Новую оперу" как дирижерский театр, - пояснили в пресс-службе. - На авансцену выходят маэстро, которые сотрудничали, дружили с Евгением Владимировичем (Колобовым, основателем театра - прим. ТАСС) или учились у него, а также лучшие музыканты нового поколения. Дирижеры, которые пишут сегодняшнюю историю театра".

Концерт станет также приношением маэстро Колобову (1946-2003) - в этом году дирижер отметил бы 75-летие.

В концерте примут участие шесть дирижеров. Главный дирижер театра Александр Самоилэ выбрал для вечера свой коронный репертуар - финал второго действия "Аиды" Верди, а также финал "Дон Жуана" Моцарта и ноктюрн "Разлука" Глинки в оркестровке Колобова. Блок русской музыки будет представлен также Чайковским, Римским-Корсаковым, Мусоргским, Бородиным. Продирижируют Евгений Самойлов, Дмитрий Волосников, Андрей Лебедев и Василий Валитов. Худрук и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин - друг театра "Новая опера" - предложит французскую музыку: фрагмент "Золушки" Массне и вокальный цикл Correspondances Дютийе, полная версия которого впервые будет исполнена в России.

Театр "Новая опера" основан в 1991 году в Москве по инициативе дирижера Евгения Колобова, имя которого он носит с 2006 года. Театр располагается в саду "Эрмитаж". В его репертуаре - русская и западная классика, а также произведения, созданные по заказу театра. С 2020 года "Новую оперу" возглавляет Антон Гетьман.