Лейбл южнокорейской группы BTS купит фирму менеджера Джастина Бибера за $1 млрд

СЕУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hybe, которая организовала подростковую группу BTS, приобретет 100% акций фирмы музыкального менеджера Скотта Брауна Ithaca Holdings и ее дочерние предприятия за $1,05 млрд, передает агентство Yonhap.

Благодаря Ithaca Holdings и ее главе, отмечает агентство, во многом получили известность такие исполнители, как Джастин Бибер и Ариана Гранде. Лейбл работал также с Джеем Бальвином и Деми Ловато.

В пятницу компания Hybe, ранее известная как Big Hit Entertainment, подала в южнокорейский регулятор документы, в которых сообщила о намерении "приобрести с помощью своего американского подразделения иностранный лейбл". По информации агентства Bloomberg, общая сумма сделки составляет $1,05 млрд, будут приобретены 100% акций Ithaca Holdings и ее дочерние компании.

Согласно договоренностям, Скотт Браун займет место в совете директоров южнокорейской фирмы, сейчас он исполняет обязанности генерального директора Ithaca Holdings.

Подобная сделка соответствует планам южнокорейской Hybe по приобретению статуса мировой компании. В 2020 году группа BTS занимала первое место в американском музыкальном чарте Billboard Hot 100. Исполнитель из Азии добился такой популярности в США впервые с 1963 года, отмечает агентство Bloomberg.