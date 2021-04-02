Конюшенный двор Ростовского кремля откроют после реставрации в июне

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Памятник федерального значения "Конюшенный двор" Государственного музея-заповедника "Ростовский кремль" откроется для посещения в июне после завершения масштабных реставрационных работ. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Торжественная презентация Конюшенного двора запланирована на июнь 2021 года", - цитируют в пресс-службе директора музея-заповедника "Ростовского кремля" Наталию Каровскую.

После реставрации у музея-заповедника появились новые выставочные площади. В помещениях будут находиться мастерские темперной живописи, конференц-зал, фондохранилище, музей колоколов, выставочные пространства, в том числе экспозиция, посвященная истории Ростова, а также кинозал. Планируется сделать реставрационную мастерскую доступной для начинающих реставраторов, проводить экскурсии и мастер-классы.

Музей-заповедник "Ростовский кремль" и Министерство культуры РФ разрабатывают концепцию развития, рассчитанную на несколько лет. "Нам важно иметь ясную картинку по долгосрочным планам музея. Важно при разработке концепции не забывать про детско-юношескую аудиторию и, конечно же, о туристах", - приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой, совершившей рабочую поездку в Ярославскую область.

Ростовский кремль построен во второй половине XVII века по замыслу митрополита Ростовского и Ярославского Ионы III (Сысоевича). Здание бывшего митрополичьего Конюшенного двора в Ростове является одним из самых ранних сохранившихся сооружений подобного рода.