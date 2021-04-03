Певец Сергей Лейферкус отметит свой юбилей в театре "Зазеркалье" партией Джанни Скикки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Звезда мировой оперы, народный артист РСФСР Сергей Лейферкус исполнит в субботу заглавную партию в комической опере Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" на сцене музыкального театра "Зазеркалье". Вечер приурочен к двум датам - 75-летию певца и 45-летию первой постановки этой оперы в России.

"Утверждают, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но мне, кажется, представился такой случай. В 1976 году я исполнил партию Джанни Скикки в первой российской постановке этого шедевра Пуччини в Малом театре оперы и балета. И вот теперь постановщик того спектакля Александр Петров предложил мне вспомнить молодость и вновь выйти на сцену в этой партии по случаю моего юбилея. Я с удовольствием принял его приглашение", - сказал корреспонденту ТАСС Сергей Лейферкус, активно продолжающий свою вокальную карьеру.

Еще одним юбилейным событием в родном городе станет для него концерт "Опера-гала", который пройдет 6 апреля в Академической капелле. Как рассказал певец, он выйдет на сцену "вместе с молодыми звездочками Мариинского театра, и там будут звучать сцены и дуэты из мировой оперной классики - "Франчески да Римини", "Бориса Годунова,", "Отелло", "Аиды".

Певец, много лет работавший в Мариинском театре, а затем в "Ковент Гардене" в Лондоне, сейчас живет в Португалии. Один из его фестивальных проектов в этой стране из-за пандемии перенесен на следующий год.

"В феврале я встретил в Большом театре Пласидо Доминго, и он сказал мне: "Какие вы счастливые, у вас в России все кипит". Потому что на Западе такая обстановка, что все закрыто, все отменено или перенесено. У нас пандемия тоже ввела много ограничений, тем не менее Россия на сегодняшний день единственная страна, где люди ходят в театры", - заключил Сергей Лейферкус.

В 2016 году певец, один из самых знаменитых оперных Онегиных мира, стал президентом Национальной оперной премии "Онегин", цель которой - популяризация российского оперного искусства, поддержка мастеров этого жанра. Церемония вручения награды ежегодно собирает в Петербурге звезд оперы и талантливых дебютантов.