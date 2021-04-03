Умерла итало-австралийский модельер Карла Мария Зампатти

ТАСС, 3 апреля. Модельер и бизнес-леди итальянского происхождения Карла Мария Зампатти умерла на 79-м году жизни спустя неделю после падения с лестницы в опере в Сиднее. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

"Мы потеряли поистине великого и вдохновляющего австралийца", - сказал в своем заявлении премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, добавив, что Зампатти была не только иконой индустрии моды, но и пионером в предпринимательстве и поборницей мультикультурного подхода. Бизнес-леди, открывшая десятки бутиков по всей Австралии, занимала несколько постов директора и выполняла функции председателя австралийской государственной телерадиовещательной компании The Special Broadcasting Service.

"Она продолжала преуспевать как бизнесвумен, несмотря на огромные и радикальные социальные изменения, разрабатывая одежду для женщин, сражаясь за освобождение через движение за права женщин в 1960-х годах для расширения прав и возможностей женщин сегодня ", - говорится в заявлении семьи.

В число влиятельных личностей, носивших одежду Зампатти, входили актрисы Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывшая премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.