"Застава Ильича" Марлена Хуциева вошла в программу к 50-летию Роттердамского кинофестиваля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Режиссерская версия драмы "Застава Ильича" Марлена Хуциева вошла в программу спецпроекта Роттердамского кинофестиваля, подготовленного к его 50-летию. Зрители из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга могут увидеть картину онлайн до 13 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе Киностудии имени М. Горького.

"Режиссерская версия легендарной картины Марлена Хуциева "Застава Ильича" размещена на сайте Роттердамского кинофестиваля в рамках проекта IFFR Unleashed: 50/50. К своему 50-летнему юбилею фестиваль выбрал 50 ярких лент из ежегодных фестивальных выпусков. Они доступны для онлайн-просмотра на языке оригинала с субтитрами", - рассказали в пресс-службе.

Фильм могут увидеть зрители в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге до 13 мая. В программу вошли картины "Мертвец" Джима Джармуша, "Последний фильм" Денниса Хоппера, а также работы режиссеров из Индии, Ирана, Китая, Мексики и других стран. Из отечественных лент в проект включили также "Ассу" Сергея Соловьева с Виктором Цоем в главной роли.

Фильм "Застава Ильича", снятый на Киностудии имени Горького, вышел на советские экраны в 1965 году под названием "Мне двадцать лет", ряд эпизодов в нем претерпели значительные изменения после критики руководителей ЦК КПСС. Полная версия картины вышла лишь в 1988 году. Лента рассказывает о дружбе и становлении трех молодых людей, роли в ней исполнили Валентин Попов, Николай Губенко, Станислав Любшин. В эпизодах сыграли Андрей Тарковский, Светлана Светличная, Андрей Кончаловский, Виталий Соломин и сам Марлен Хуциев.