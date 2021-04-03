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Умер писатель Гурам Дочанашвили

Ему было 82 года
Гурам Дочанашвили George Melashvili/CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Описание
Гурам Дочанашвили
© George Melashvili/CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

ТБИЛИСИ, 3 апреля. /ТАСС/. Грузинский писатель Гурам Дочанашвили умер в одной из тбилисских клиник в возрасте 82 лет. Об этом в субботу сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

Писатель последние две недели был тяжело болен, из-за чего находился в больнице. Накануне у него остановилось сердце, однако врачи сумели его запустить. При повторной остановке сердца спасти Дочанашвили не удалось.

Дочанашвили родился 26 марта 1939 года в Тбилиси. В 1962 году окончил факультет истории Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили.

Самыми известными его произведениями являются социально-философский роман "Я одарю тебя трижды", рассказы "Человек, который очень любил литературу", "Песня без слов", "Там, за горой".

В 2010 году он был награжден грузинской литературной премией "Саба" за особый вклад в развитие литературы. В 2020 году Дочанашвили стал почетным гражданином Тбилиси.

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