Валерий Гергиев откроет в Мариинском театре Дни Стравинского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев откроет в воскресенье в Мариинском театре Дни Стравинского, которые продлятся три дня. Марафон приурочен к 50-летию со дня смерти Игоря Стравинского 6 апреля 1971 года.

В день открытия под управлением Гергиева будут исполнены опера-оратория "Царь Эдип" с участием Екатерины Семенчук и Александра Михайлова, а также Каприччио для фортепиано с оркестром, где солистом выступит Денис Мацуев.

"Первая треть жизни Игоря Федоровича прошла рядом с Мариинским театром, в труппу которого входил его отец - ведущий бас Федор Стравинский. Как говорил в конце жизни сам Игорь Федорович, он и вдали от России продолжал думать по-русски, слышать по-русски, что очень отразилось на его творчестве. Успех его русских балетных партитур и вообще всего, что связано с петербургской музыкальной традицией, сохраняет неоспоримое первенство в его громадном послужном списке", - сказал в беседе с журналистами Валерий Гергиев. По его словам, во всех программах выступят около тысячи певцов, танцовщиков и музыкантов. "У нас идут около десяти балетов Стравинского. Думаю, что Мариинский театр (в большей степени, чем какой-нибудь другой) - это сегодня театр Стравинского", - считает маэстро.

На афишу вынесена вся антология Стравинского в Мариинском театре. Зрители побывают на балетах дягилевского периода: "Петрушка" и "Жар-птица" Михаила Фокина, "Весна священная" Вацлава Нижинского, "Свадебка" Брониславы Нижинской и "Аполлон" Джорджа Баланчина. На Новой сцене покажут одноактные балеты современных хореографов: "Игра в карты" и "Пульчинелла" Ильи Живого, "Симфония в трех движениях" Раду Поклитару. В Концертном зале покажут инсценированную "Историю солдата", где в роли чтеца дебютирует солист балета и хореограф Александр Сергеев.

Как рассказал Валерий Гергиев, до конца года в репертуаре театра появится еще несколько сочинений Стравинского. Так, летом пройдет премьера балета "Байка про лису". Затем появятся комическая опера "Мавра" и балет "Поцелуй феи".