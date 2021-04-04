Евгений Марчелли выпускает свою первую премьеру в Театре им. Моссовета

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета на сцене "Под крышей" представит в воскресенье первую премьеру своего художественного руководителя, режиссера Евгения Марчелли. Зрители увидят спектакль "Фрекен Жюли" по пьесе Августа Стриндберга, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Татьяна Горина.

"Евгений Жозефович Марчелли был назначен худруком нашего театра 8 сентября 2020 года, до этого он никогда не работал на моссоветовской сцене", - сказала Горина.

По ее словам, за время своей творческой деятельности Марчелли возглавлял разные театры страны, в числе которых "Тильзит-театр" (город Советск), Омский театр драмы, Калининградский областной драматический театр, Театр имени Федора Волкова в Ярославле. "Он также ставил спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре имени Вахтангова, Театре имени Ермоловой, в "Сатириконе", в Театре наций. В общей сложности на счету Марчелли более 70 постановок", - отметила собеседница агентства.

"Для дебюта на моссоветовской сцене Марчелли выбрал пьесу Августа Стриндберга "Фрекен Жюли", которую прежде ставил уже дважды - в "Тильзит-театре" и Омском театре драмы", - уточнила пресс-атташе.

О пьесе

Фрекен Жюли - главный персонаж написанной в 1888 году пьесы шведского драматурга Августа Стриндберга. "История падения графской дочери, ставшей на одну ночь любовницей отцовского лакея, в конце XIX века была воспринята как слишком смелая и слишком натуралистическая из-за затронутой в ней интимной темы физиологического отношения полов", - пояснила собеседница агентства.

"Пьесу отказались публиковать, - продолжила она. - Ее единственное и неудачное (по свидетельству датской прессы) представление состоялось 14 марта 1889 года в помещении студенческого союза в Копенгагене. Главную роль исполнила жена драматурга Сири фон Эссен. В Швеции драма "Фрекен Жюли" была запрещена цензурой до 1906 года".

Сейчас это одна из самых репертуарных пьес Стриндберга. К ней постоянно обращаются ведущие российские и зарубежные режиссеры, подчеркнула пресс-атташе Театра имени Моссовета.

О новой постановке

Рассказывая о новой постановке, Горина обратила внимание на то, что спектакль Евгения Марчелли - "это прежде всего драма женщины, которая так и не сможет встретить своего мужчину".

"Это пьеса о любви и ее невозможности, о вечном женском поиске любви и мужском несоответствии этим чаяниям. Трагедия, в основе которой лежат разные представления мужчины и женщины о счастье", - озвучила режиссерскую концепцию пресс-атташе.

В постановочную группу вошли также сценограф Игорь Капитанов и художник по костюмам Фагиля Сельская. Исполнителями ролей выступают актеры Лилия Волкова, Павел Усачев и Кристина Исайкина. Начинающиеся 4 апреля премьерные показы "Фрекен Жюли" продолжатся 11, 15 и 25 апреля, добавила пресс-атташе Театра имени Моссовета.