Почта России выпустила открытки и спецштемпель в честь юбилея ансамбля донских казаков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Церемония торжественного гашения открыток, посвященных 85-летию ансамбля песни и пляски донских казаков, прошла в Ростове-на-Дону. К юбилейной дате Почта России выпустила специальный штемпель с фиксированной датой, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе управления федеральной почтовой связи Ростовской области.

"4 апреля государственный ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова празднует свое 85-летие. Почта России провела торжественное гашение художественных открыток штемпелем с фиксированной датой. На открытках изображены артисты из действующего состава ансамбля. Дополнительно к ним Почта России в Ростовской области инициировала выпуск специального почтового штемпеля с фиксированной датой. На оттиске эмблема ансамбля - казак с шашкой в танцевальном прыжке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к юбилею выпущено 900 открыток, посвященных ансамблю донских казаков. Первыми оттиск штемпеля на открытках поставили министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, директор макрорегиона "Южный" Почты России Андрей Ершов, директор ансамбля донских казаков Наталья Шепелева и художественный руководитель Александр Буйвол.

На сайте ансамбля отмечается, что в 1935 году в станице Вешенской по инициативе писателя Михаила Шолохова был создан народный казачий театр и народный казачий хор, а уже 4 апреля 1936 года решением президиума Азово-Черноморского краевого исполнительного комитета был создан профессиональный коллектив - Доно-Кубанский казачий хор в составе 50 артистов.

В годы Великой Отечественной войны артисты ансамбля выступали для фронтовиков и для мирных граждан в тылу. В 1970 году художественным руководителем стал Анатолий Квасов. Он определил новое главное направление для коллектива - сохранение и популяризация подлинного народного творчества донских казаков. В последние годы ансамбль пополнился молодыми артистами, отмечается на его сайте. Коллектив ежегодно участвует в музыкальных фестивалях в Смоленске, Краснодаре, Волгограде, Самаре, Назрани, а также Луганске.