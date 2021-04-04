В Петербурге прошел симфонический концерт памяти дирижера Александра Ведерникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр дал в субботу концерт памяти оперно-симфонического дирижера Александра Ведерникова (1964-2020). Памятная акция прошла во Дворце Белосельских-Белозерских под управлением заслуженного артиста России Александра Титова.

"Саша был моим другом. Мы познакомились на конкурсах в те времена, когда для попадания в число участников надо было пройти много отборов. О его дирижерском даре уже много сказано, поэтому скажу о его человеческих качествах. Несмотря на очень высокие посты, которые Александр занимал (а он восемь сезонов был главным дирижером - музыкальным руководителем Большого театра), он всегда оставался открытым, честным и очень порядочным человеком. И наш концерт - это дань памяти большому музыканту", - сказал ТАСС Александр Титов.

В программу концерта вошли Траурная музыка для альта и струнных Пауля Хиндемита, "Метаморфозы" Рихарда Штрауса, Седьмая симфония Людвига ван Бетховена. Партию альта исполнил солист оркестра, лауреат международных конкурсов Давид Бекеле.

В 2019 году Александр Ведерников был назначен музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра в Санкт-Петербурге и внес яркую ноту в музыкальную жизнь города. Дирижер умер на 57-м году жизни от коронавируса. Осенью минувшего года ему была посмертно присуждена Национальная оперная премия "Онегин" в номинации "Признание".