Лучший спектакль Москвы получит театральную премию "Гвоздь сезона"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Лучший спектакль Москвы будет отмечен в понедельник премией Союза театральных деятелей (СТД) России "Гвоздь сезона". Церемония награждения, которая станет 19-й по счету, состоится в Театральном центре "На Страстном", сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"Сегодня вечером в 19-й раз в Театральном центре "На Страстном" будет торжественно "забит" "Гвоздь сезона", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что, согласно установившемуся правилу, для участия в премии экспертным советом отбираются пять лучших постановок московских театров прошлого сезона, которые объявляются заранее.

"Театральный сезон 2019-2020 годов был непростым, так как пандемия внесла свои коррективы и в культурную жизнь. Тем не менее на сценах столицы появились яркие постановки. Пять лучших из них стали лауреатами премии "Гвоздь сезона". Это премьерные спектакли "Ревизор" (Театр Олега Табакова, режиссер Сергей Газаров), "Дядя Ваня" (Театр наций, режиссер Стефан Брауншвейг), "Палачи" ("Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников), "Фаина. Эшелон" (театр "Школа современной пьесы", режиссер Иосиф Райхельгауз), "Садко" (Государственный академический Большой театр России, режиссер-постановщик Дмитрий Черняков)", - перечислила представитель пресс-службы.

Каждая из этих постановок получит "Маленький хрустальный гвоздь". "Кто получит главный приз -"Большой хрустальный гвоздь", - будет объявлено только на церемонии награждения, где победителя из пяти финалистов выберет жюри, возглавляемое председателем СТД РФ народным артистом РСФСР Александром Калягиным", - уточнила собеседница агентства.

Мероприятие по устоявшейся традиции пройдет в неформальной обстановке. В этом году авторами сценария и режиссерами церемонии вновь стали актеры Театра наций Павел Акимкин, Артем Тульчинский и Роман Шаляпин. В праздничном вечере примут участие актеры и режиссеры спектаклей, признанных лауреатами премии, друзья СТД и коллеги по творческому цеху, добавили в пресс-службе СТД.