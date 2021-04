"Суд над чикагской семеркой" получил главную премию Гильдии киноактеров США

ТАСС, 5 апреля. Фильм американского режиссера и сценариста Аарона Соркина "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) в воскресенье получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в игровом кино. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте премии.

За лучший актерский состав в комедийном сериале в этом году наградили ситком "Шиттс Крик" (Schitt's Creek, 2015-2020), в драматическом сериале - историческую драму "Корона" (The Crown, 2016 - настоящее время).

Индивидуальными наградами за лучшую женскую и мужскую роль в кино отмечены Виола Дэвис и - посмертно - Чедвик Боузман за игру в биографическом фильме "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom, 2020). Статуэтки за лучшие роли второго плана получили Дэниэл Калуя за роль в биографической драме "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah, 2021) и Юн Ё Джон - южнокорейская актриса, сыгравшая в драме американского производства "Минари" (Minari, 2020).

Кэтрин О'Хара, исполнившая одну из главных ролей в "Шиттс Крик", получила премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале. Статуэтка за лучшую мужскую роль досталась исполнителю главной роли в спортивном комедийном сериале "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020) Джейсону Судейкису. За роли в телефильме или мини-сериале наградили Аню Тейлор-Джой ("Ход королевы", The Queen's Gambit, 2020) и Марка Руффало ("Я знаю, что это правда", I Know This Much Is True, 2020), за роли в драматическом сериале - Джиллиан Андерсон ("Корона") и Джейсона Бейтмана ("Озарк", Ozark, 2017 - настоящее время).

За лучшую каскадерскую работу в фильме награду получила команда, работавшая над кинолентой "Чудо-женщина: 1984" (Wonder Woman 1984, 2020), среди сериалов этой премии удостоились каскадеры, принимавшие участие в проекте стримингового сервиса Disney+ "Мандалорец" (The Mandalorian, 2019 - настоящее время).

Гильдия киноактеров США - созданный в 1933 году профсоюз, представляющий интересы артистов кино и телевидения и других работников этой индустрии. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства. В отборе номинантов участвовали два жюри: одно выбирало лучших претендентов среди сериалов, а второе - среди полнометражных фильмов, выпущенных в период с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года, в состав каждого жюри входили 2,5 тыс. членов гильдии, отобранных случайным образом. В итоговом голосовании, которое завершилось 30 марта, принимали участие 129,5 тыс. членов Гильдии.