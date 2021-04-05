САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Тридцать первый по счету международный кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в Санкт-Петербурге с 29 октября по 4 ноября. Даты проведения объявила пресс-служба киносмотра, который является одним из старейших в России.

"Кинопоказы и другие мероприятия фестиваля пройдут на центральных площадках Санкт-Петербурга. Фестиваль проводит отбор фильмов для участия в трех конкурсах - международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico - до 15 июля 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Жюри фестиваля оценит фильмы в нескольких номинациях. Победитель международного конкурса получит Гран-при "Золотой кентавр" и $3 тыс. за лучший фильм. Также будут названы лучшие полнометражные, короткометражные, короткометражные игровые, анимационные и дебютные картины - их создатели получат приз "Кентавр" и $1 тыс. В национальном конкурсе победителю вручат приз "Кентавр" и 50 тыс. рублей, а в международном конкурсе In Silico за лучший экспериментальный фильм предусмотрена награда в размере $1 тыс. (и приз "Кентавр").

Зрителей также ждут внеконкурсные тематические программы, ретроспективы, профессиональные групповые дискуссии в форме круглых столов, конференции, пресс-конференции и семинары от известных кинематографистов и актеров. Также пройдут мастер-классы для молодых кинематографистов.

В 2020 году фестиваль "Послание к человеку" прошел в смешанном формате в связи с ограничениями из-за коронавируса. "Зрители тем не менее смогли встретиться с новейшими документальными и игровыми фильмами конкурсной и внеконкурсной программы. Дистанционное общение с международным жюри и гостями не снизило градус содержательности. Мастер-классы Виктора Косаковского, Лорен Гринфилд, Андерса Эстергора, прошедшие в онлайн-форматах, вызвали огромный интерес зрителей и позволили нам отработать новые способы общения в эпоху электронных коммуникаций", - привели в пресс-службе слова программного директора кинофестиваля Алексея Медведева.

Фестиваль "Послание к человеку" был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. В 2010 году президентом фестиваля стал кинорежиссер, народный артист России Алексей Учитель. За три десятилетия в качестве членов жюри, гостей и участников фестиваль посетили Паоло Соррентино, Тонино Гуэрра, Александр Сокуров, Виктор Косаковский, Гарри Бардин, Эмир Кустурица, Сергей Лозница, Виталий Манский и многие другие выдающиеся кинематографисты.