Фестиваль многосерийных фильмов "Сполохи" пройдет в Архангельске в августе 2021 года

АРХАНГЕЛЬСК, 5 апреля. /ТАСС/. Фестиваль многосерийных художественных фильмов "Сполохи" пройдет в Архангельске в августе 2021 года. Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации Архангельской области, подготовку к мероприятию обсудили глава региона Александр Цыбульский и президент фестиваля Сергей Жигунов.

"Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в понедельник, 5 апреля, провел встречу с актером кино и телевидения, кинорежиссером, продюсером, заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Жигуновым. Глава региона и президент фестиваля многосерийных художественных фильмов "Сполохи" обсудили возможность возвращения Архангельску статуса столицы этого фестиваля. <…> Предполагается, что событие пройдет в Архангельске в августе этого года", - говорится в сообщении.

Фестиваль многосерийных художественных фильмов проходил в Архангельске в начале 2000-х годов, последние несколько лет он проводился в Южно-Сахалинске под названием "Утро Родины". "Я много хороших отзывов слышал о фестивале "Сполохи" и от представителей культурно-театрального сообщества нашего региона, и от жителей во время встреч с ними. Конечно, мы очень рады тому, что фестиваль вернется в Архангельск, уверен, что он доставит удовольствие северянам", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

Жигунов и директор фестиваля Виктория Ворожбит осмотрели площадки для проведения программных мероприятий фестиваля. "Когда проводили фестиваль в прошлые годы, площадок не хватало, было трудно разместить необходимое количество активностей, такой площадки, как например, театр драмы, у нас не было. <…> Эта площадка подойдет, но надо решить, где организовать церемонию открытия. Мне бы хотелось, чтобы площадка для этого была большая, чтобы всем желающим хватило места: планируем транслировать событие по федеральному телевидению", - приводит пресс-служба слова Жигунова.

Организационный комитет фестиваля "Сполохи" возглавят советник президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В этом году на фестивале запланированы конкурсные показы современных сериалов, вышедших в прошлом году: технические возможности современных кинозалов позволяют показывать их как художественное кино. Планируются также лекции, допремьерные показы художественных фильмов, которые еще не вышли в прокат, эстрадные концерты, мастер-классы. В течение недели предполагается работа трех-четырех площадок.

По словам Жигунова, 3 сентября состоится всероссийская акция "Великое кино великой страны", столицей акции в этом году станет Архангельск.

О фестивале

Целью фестиваля является повышение художественного уровня российского многосерийного кино путем пропаганды лучших образцов отечественной кинопродукции в духе высоких национальных традиций и новаторства.

Конкурс фестиваля "Сполохи" проводится в нескольких номинациях: лучший фильм, лучшая режиссерская работа, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль второго плана, лучший сценарий, лучшая музыка к фильму, лучшая операторская работа и приз зрительских симпатий. Внеконкурсная программа включает лекции, творческие встречи, концерты звезд эстрады и кино, кинопоказы. Отдельно можно выделить программу "Имена", где известные режиссеры лично представляют свои картины и предпремьерные показы российских блокбастеров.

Отдельной частью фестиваля станет программа "Киноцитаты на улицах города": на стенах типовых зданий будут запечатлены персонажи популярных советских и российских кинокартин с крылатыми фразами из них. Режиссеры или актеры фильмов завершат создание арт-объектов своими автографами.