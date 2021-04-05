Театр "Геликон" отметит день рождения "Блиц-оперой"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московский музыкальный театр "Геликон-опера" 8 апреля отметит свой 31-й день рождения специальной программой "Блиц-опера", в которой объединит артистов разных жанров - от академического искусства до диско. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба театра.

"30-летие театра из-за пандемии мы отпраздновать не смогли. Но зрители, купившие билеты год назад, их не сдали, не потеряли, не выбросили. Верили - они обязательно придут в "Геликон" на наш общий праздник. Эта преданность и любовь нас и держит", - подчеркнули в театре.

Вместе с "геликонавцами" в праздничной программе примут участие артисты Московского мюзик-холла и "Антикварного цирка", звезда мюзикла "Шахматы" Юлия Ива, джазовые музыканты. "Пандемия показала, что актеры без сцены, без зрителей задыхаются - как и от этого страшного вируса. Нам хотелось, чтобы "Блиц-опера" стала торжеством творчества, торжеством жизни", - пояснили в "Геликоне".

Постановщиком вечера выступает художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, за музыкальное сопровождение отвечает главный дирижер театра Валерий Кирьянов. Декорации и костюмы для праздника создали эстонская художница Эне-Лийс Семпер и заслуженный художник России Татьяна Тулубьева.

Кроме того, гостей вечера ждет выставка исторических театральных костюмов, изготовленных по эскизам таких мастеров, как Лев Бакст, Александр Головин, Михаил Ларионов, Сергей Судейкин.

Официальным днем рождения "Геликон-оперы" считается 10 апреля 1990 года. У его истоков стояли режиссер Дмитрий Бертман и шесть его однокурсников-артистов, дирижер Кирилл Тихонов (1921-1998 годы), пианистка Наталья Арутюнова и монтировщик Андрей Сорокин. Сейчас же труппа "Геликона" насчитывает более 500 человек: солисты, симфонический оркестр и хор. В его репертуаре 80 спектаклей, в сезон в "Геликоне" происходит более 300 мероприятий, а за год его посещают более 200 тыс. зрителей.