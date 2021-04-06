Минин-хор исполнит любимые песни Гагарина к 60-летию первого полета человека в космос

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) 12 и 13 апреля даст концерты в честь 60-летия первого полета человека в космос. В их программу войдут любимые произведения Героя Советского Союза Юрия Гагарина, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе коллектива.

"Сквозная тема концертов - "Гагарин и музыка": прозвучат его любимые песни, музыка, которую он напевал в тот знаменательный день", - отметили в Минин-хоре, напомнив, что первый человек, совершивший полет в космос, в юности сам занимался музыкой - играл на трубе в духовом оркестре.

Слушателей ждут сочинения Исаака Дунаевского, Вано Мурадели, Серафима Туликова, Оскара Фельцмана, Давида Тухманова, Алексея Рыбникова и Александры Пахмутовой, которая вместе с супругом Николаем Добронравовым была близким другом Гагарина. "Прозвучат легендарная "Нежность" на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова (одна из самых любимых песен Гагарина, а затем и последующих поколений космонавтов), "Надежда", песни из цикла "Созвездие Гагарина" (все - на стихи Николая Добронравова)", - рассказали организаторы.

"Песни, звучащие в концерте, созданы выдающимися мастерами и стали классикой. Эта музыка требует такого же серьезного отношения, такой же отдачи и мастерства, как академические сочинения для хора, - подчеркнул художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг. - Наш концерт адресован и тем, кто помнит и любит эти шедевры, и молодым слушателям, которые, возможно, откроют их для себя".

Первый концерт - непосредственно в 60-ю годовщину полета Гагарина в космос - пройдет в центре "Меридиан", на следующий день коллектив выступит на собственной сцене на Новой Басманной улице.

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Космический корабль "Восток" с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур (ныне Казахстан), вышел на орбиту, совершил виток вокруг Земли и успешно приземлился близ села Смеловки Саратовской области. Продолжительность полета составила 1 ч 48 мин.