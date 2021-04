Умер актер Пол Риттер, сыгравший инженера Дятлова в сериале "Чернобыль"

ТАСС, 6 апреля. Британский актер театра и кино Пол Риттер, исполнивший роль инженера Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль" (Chernobyl, 2019), умер в возрасте 55 лет в ночь на вторник.

"С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью, - цитирует представителя актера газета The Guardian. - Он мирно умер дома в окружении жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя". По словам агента, актер страдал от опухоли головного мозга.

Пол Риттер родился 5 марта 1966 года в графстве Кент. Он сыграл Элдреда Уорпла в "Гарри Поттере и Принце-полукровке" (Harry Potter and the Half-Blood Prince, 2005), а также исполнил ряд эпизодических ролей в фильмах "Квант милосердия" (Quantum of Solace, 2008), "Сын Рэмбо" (Son of Rambo, 2008), "Орел Девятого легиона" (The Eagle, 2011), "Стать Джоном Ленноном" (Nowhere Boy, 2009) и других.