"Уроки фарси" собрали более $4,5 млн в китайском прокате

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Драма "Уроки фарси" Вадима Перельмана собрала более $4,5 млн в кинотеатральном прокате в Китае за две недели с премьеры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Кинотеатральный прокат драмы "Уроки Фарси" режиссера Вадима Перельмана стартовал в Китае 19 марта 2021 года. По итогам двух уикендов бокс-офис картины превысил $4,5 млн. Активный прокат "Уроков" продолжается в кинотеатрах, с 3 апреля в Поднебесной началась неделя национальных праздников", - рассказали в пресс-службе.

Международная премьера фильма "Уроки фарси" состоялась на Берлинском кинофестивале в 2020 году, права на картину продали более чем в 50 стран мира. В российский прокат она выходит 8 апреля.

Драма рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса и учит концлагерного повара, который мечтает после войны открыть ресторан в Иране, персидскому языку. Главные роли исполнили Науэль Перес Бискаярт ("120 ударов в минуту", "До свидания там, наверху") и Ларс Айдингер ("Зильс-Мария", "Матильда").