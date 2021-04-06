Арт-кластер "Таврида" открыл регистрацию участников на образовательные программы

ТАСС, 6 апреля. Молодые деятели культуры и искусства со вторника могут пройти регистрацию на первые образовательные программы арт-кластера "Таврида". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"6 апреля для всех желающих на сайте арт-кластера открывается регистрация на первые образовательные антишколы молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", - отметили в пресс-службе, уточнив, что ключевой темой образовательной программы в этом году станет креативная экономика.

"В новом сезоне запланировано десять заездов, которые пройдут с июня по октябрь. Каждый заезд будет объединять не менее трех антишкол", - отмечается в сообщении.

Первые заезды будут посвящены современному искусству, сайнс-арту, арт-менеджменту и кураторству, классической музыке и балету, цифровизации. Всего антишколы посетят более 6 тыс. молодых деятелей культуры и искусств в возрасте от 18 до 35 лет.

"Впервые запланировано проведение нового формата "Социальный реалити-кемпинг #МыВместе". Участниками станут молодые деятели культуры и искусств, творцы с ограниченными возможностями здоровья, которые представляют профильные арт-индустрии. Цель этой инициативы - продемонстрировать, каким творческим потенциалом обладают эти люди, какую роль они играют в формировании новой креативной экономики. Территория арт-кластера "Таврида" будет адаптирована к потребностям творцов с ограниченными возможностями здоровья", - уточнили в пресс-службе.

Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект расширился до формата арт-кластера. Он представляет собой платформу возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер "Таврида" входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.