Киноклуб "8 марта" покажет "Очень женские истории" и "Красный жемчуг любви"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Участники киноклуба "8 марта" "Москино" смогут посетить две встречи в апреле - зрителям покажут альманах "Очень женские истории" и "Красный жемчуг любви" с Оксаной Фандера и Евгением Цыгановым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети во вторник.

"В апреле кинотеатр "Москино Салют" проведет две встречи в рамках киноклуба "8 Марта". Зрители увидят альманах "Очень женские истории" и любовную мелодраму "Красный жемчуг любви" с Оксаной Фандера и Евгением Цыгановым. Фильмы представят и обсудят со зрителями авторы. Так, 7 апреля состоится показ киноальманаха "Очень женские истории", состоящего из пяти короткометражных фильмов, снятых Наташей Меркуловой, Ликой Ятковской, Анной Сарухановой, Оксаной Михеевой и Антоном Бильжо. В центре внимания - откровенные и жизненные истории десяти героинь, у каждой из которых своя судьба, свои цели и мечты в жизни", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что 21 апреля зрители смогут увидеть мелодраму "Красный жемчуг любви". После показа фильм обсудят со зрителями продюсер картины Елена Яцура и исполнительница главной роли Оксана Фандера.

Киноклуб "8 Марта" - новый проект "Москино", посвященный женским именам в кинематографе. Зрители киноклуба познакомятся с выдающимися картинами, снятыми женщинами, узнают о великих женских именах в кино прошлого и современности, а также увидят, как женская проблематика отражалась в кино на протяжении истории. Приглашенными гостями киноклуба станут режиссеры, актрисы, киноведы и эксперты в самых разных областях.