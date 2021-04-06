"Доктор Лиза" и "Китобой" вошли в программу показов соцпроекта "Безграничные возможности"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Серия бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха в рамках соцпроекта "Безграничные возможности" пройдет на шести ключевых российских онлайн-платформах с 21 по 25 апреля, что позволит расширить географию показов. В программу включили картины "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Доктор Лиза" Оксаны Карас, сообщает во вторник пресс-служба проекта.

"Учитывая мировую ситуацию с пандемией, организаторы приняли решение в этом году изменить традиционный формат проведения и перенести все показы в онлайн. В этом году к проекту "Безграничные возможности" подключаются ключевые российские онлайн-платформы Okko, КиноПоиск HD, Premier, START, ivi и more.tv, где и будут показаны фильмы с 21 по 25 апреля 2021 года. Благодаря участию стриминговых сервисов проект "Безграничные возможности" сможет охватить гораздо большую аудиторию и расширить географию показов", - рассказали в пресс-службе.

Проект "Безграничные возможности" существует с 2018 года, в 2020 году из-за пандемии показов не было. Продюсер фестиваля Полина Зуева, которую процитировали в пресс-службе, отметила, что главная идея проекта состоит в интеграции людей с ограниченными возможностями слуха и зрения в общий социокультурный контекст и их знакомстве с фестивальным и зрительским кинематографом. В этом году показы пройдут при поддержке Минкультуры РФ.

"Онлайн-показы "Безграничных возможностей" - первый опыт объединения стриминговых ресурсов в одном проекте, мы рады, что инициировали это, и надеемся, такой формат сотрудничества станет традиционным", - добавила она.

Программа фестиваля включает картины "Глубже" Михаила Сегала, "Китобой" Филиппа Юрьева, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Дорогие товарищи!" Андрона Кончаловского и другие. Показы пройдут в адаптации, созданной лучшими специалистами в области тифлокомментирования и специальных субтитров.