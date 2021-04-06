Продюсер Антон Калинкин предложил обсудить на Санкт-Петербургском форуме веб-контент

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Режиссер, продюсер, учредитель Ассоциации производителей веб-сериалов Антон Калинкин предложил на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой больше внимания уделять проблемам развития веб-контента.

"Антон Калинкин предложил в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, который запланирован на 11-13 ноября 2021 года, организовать секции на тему продвижения и популяризации веб-контента", - сообщили журналистам в пресс-службе Минкультуры.

Также на встрече обсуждали "развитие отечественной киноиндустрии, проведение кинофестивалей и различных мероприятий, посвященных веб-контенту и короткометражному кино, поддержку молодых кинематографистов".

"Людей, которые хотят выражаться через аудиовизуальный контент, огромное количество, - привели в пресс-службе слова Любимовой. - На мой взгляд, важно выстроить систему поддержки молодых кинематографистов с использованием возможностей веб-индустрии". Кроме того, министр подчеркнула, что поддержка дебютов и молодых режиссеров также прорабатывается в рамках концепции развития кинематографии.