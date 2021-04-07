Петербургский дирижер Александр Канторов удостоен Ордена Звезды Италии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского симфонического оркестра "Классика", заслуженный артист России Александр Канторов удостоен Ордена Звезды Италии степени Офицер. Высокую награду вручат маэстро в среду, в день его рождения, на концерте в Большом зале Филармонии.

"Много лет назад я открыл для себя Италию и очень ценю эту страну, где публика такая же отзывчивая и эмоциональная, как наша. Когда друзья спросили Чайковского, сколько времени, по его мнению, надо провести в Италии, чтобы проникнуться духом этой страны, композитор ответил - не меньше двух лет. Думаю, наш оркестр, регулярно бывающий там на гастролях, уже в общей сложности прожил в Италии не меньше двух лет. Нас всегда принимают там с большой теплотой. И поэтому этот орден с формулировкой "за ценный вклад в развитие культурных связей с Италией", - очень почетная для меня награда", - сказал корреспонденту ТАСС Александр Канторов, носящий почетное звание "Amico di Sanremo" ("Друг Сан-Ремо").

Начиная с 2000 года маэстро Канторов регулярно выступает как симфонический дирижер в разных городах Италии. В это время началось его творческое сотрудничество с Симфоническим оркестром города Сан-Ремо в качестве главного приглашенного дирижера этого коллектива.

В 2011 году маэстро стал главным организатором и художественным руководителем фестиваля русской музыки "Империя Чайковского" с центром в Сан-Ремо в итальянской Лигурии. Петербуржец принимал активное участие в подготовке договора о сотрудничестве в сфере культуры и туризма между муниципалитетом Сан-Ремо и правительством Санкт-Петербурга.

В праздничную программу из мировой музыкальной классики Александр Канторов включил Итальянское каприччио Чайковского, которое итальянцы всегда слушают с особым чувством.