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Любимова предложила ТЮЗам перенимать опыт Российского академического молодежного театра

Уникальный опыт нужно тиражировать, считает министр культуры

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Опыт команды Российского академического молодежного театра (РАМТ) и других театров в работе с детьми, отраженный в издании методических рекомендаций по организации зрительских проектов, следует активнее распространять среди других театров юного зрителя. Такое мнение высказала в среду министр культуры РФ Ольга Любимова при посещении аудиоспектакля "СТО", созданного к юбилею РАМТ.

"Опыт РАМТ по составлению методических рекомендаций по организации зрительских проектов - уникальный, его нужно тиражировать. Хорошо бы, чтобы театры юного зрителя активнее перенимали успешный опыт работы с детьми и молодежью", - сказала министр.

Директор РАМТ Софья Апфельбаум рассказала, что театр организует составление методичек разных ТЮЗов страны с 2014 года. "Эти методички мы делаем по опыту других театров и рассылаем. Сейчас уже есть 14 изданий, там не только наш театр, но и Челябинский, Новосибирский и другие ТЮЗы, у которых есть хороший опыт работы с детьми - создание клубов, кружков и других активностей, которыми всегда были сильны театры юного зрителя", - пояснила она.

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РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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