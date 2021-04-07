В Севастополе приступили к созданию галереи искусств из 30 тыс. произведений

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Коллекцию Российской государственной художественной галереи, фонды которой будут насчитывать порядка 30 тыс. произведений искусства, начали создавать в Севастополе. Об этом сообщила в среду пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Уже началось формирование собрания галереи. Так, в настоящее время на хранение принимаются две коллекции: художественные произведения из расформированной коллекции Международной конфедерации союзов художников и свыше пятисот предметов из коллекции российского коллекционера Владимира Некрасова. В планах Российской галереи искусств сформировать собственную коллекцию в количестве 30 тыс. единиц", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в этом году галерея уже планирует несколько мероприятий: выставку "Малевич и Филонов" и совместный проект с Севастопольским академическим русским драматическим театром им. А. В. Луначарского под названием "Достоевский. Образ слова" к 200-летию писателя.

В Минкультуры добавили, что в учреждении прорабатывают проект "Галерея героев Севастополя". "Проект станет одной их ключевой частей экспозиции. Он будет в доступной форме знакомить широкую аудиторию посетителей с подвигом города Севастополя. Мы хотим совместно с севастопольцами выбрать 100 выдающихся героев города и организовать творческий конкурс, в рамках которого лучшим современным художникам будут заказаны портреты", - говорится в сообщении.

О кластере

Российская государственная художественная галерея в Севастополе - новый федеральный музей изобразительного искусства. Галерея призвана стать художественным музеем нового поколения, центром притяжения для севастопольцев и гостей города, предложив им новый уникальный формат, сочетающий в себе культурную, образовательную, патриотическую, творческую и развлекательную составляющие.

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется по нацпроекту "Культура" построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ, театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 гг.

Академия хореографии открылась в конце 2019 года. На подготовительный курс поступили 30 ребят, 11 из них обучаются на средства фонда Сергея Полунина, который возглавил академию на первоначальном этапе. Второй набор состоялся в 2020 году.