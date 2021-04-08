Работы 40 художников о космической науке и космонавтах представят на выставке в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Выставка "Космос наш!", приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос и демонстрирующая отражение космической повестки в современном искусстве, открывается в галерее Artstory. Проект будет открыт по 30 мая 2021 года, сообщили в пресс-службе галереи.

"Авторы создали уникальные произведения, объединенные одной темой: космос и его восприятие в современном обществе. Многие из них были задуманы и исполнены специально для этого проекта", - сказали в пресс-службе.

В экспозиции представлены работы 40 художников из Москвы и разных городов России, в том числе из Омска, Саратова, Уфы, Ярославля, Калуги, Красноярска, Санкт-Петербурга. Работы выполнены в различных техниках - от масляной и темперной живописи, фотографии, скульптуры, до пирографии, вышивки и панно с использованием микросхем и радиодеталей. Выставка объединила и различные жанры: гиперреализм, наив, пост-поп-арт, концептуализм и другие.

Работы посвящены в целом теме космоса, научным достижениям, ученым и космонавтам, но особенное место среди них занимают объекты, посвященные самому первому человеку в космосе - Юрию Гагарину. Зрители увидят портрет Гагарина, связанный на гигантских спицах Натальей Юдиной, а также изображение космонавта, выполненное Алексеем Бегаком в технике коллажа с помощью вырезок из газет за 13 апреля 1961 года. Саратовская художница Алина Белоусова (Digitalina) выложила портрет Гагарина из фрагментов печатных плат, микросхем, винтов и радиодеталей.

Мария Арендт посвятила проект "Открытое пространство" теории философа-космиста Николая Федорова. Ее работа представляет собой виртуальное послание, созданное на основе произведений искусства четырех поколений художников семьи Арендт-Айзенштадт во вселенную. На своих изображениях Мария Сафронова и Настя Миро исследуют трудовую повседневность космонавтов. Для создания ощущения сопричастности Миро со многими героями своих работ общалась лично.

Кураторами выставки выступили Дмитрий Буткевич, Валерия Галлай, Люсинэ Петросян. Работы для выставки предоставили сами авторы, а также галереи 11.12, Fine Art, NK Gallery, Триумф, Artstory и ряд коллекционеров.