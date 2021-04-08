Кинофестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля

ТАСС, 8 апреля. Пятый фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 июля по 23 июля, говорится в сообщении, распространенном организаторами фестиваля.

"Пятый юбилейный фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля 2021 года. В этом году фестиваль пройдет в два этапа: 9 июля начнет свою работу киношкола "Горький film", а 16 июля состоится торжественная церемония открытия и начнется традиционная часть фестиваля", - отмечается в сообщении.

В киношколе смогут принять участие жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Под наставничеством режиссеров, операторов, продюсеров и сценаристов они смогут подготовить и снять трехминутный короткометражный фильм. "Мы намерены развивать кинопроизводство в регионе, и киношкола поможет развитию этого направления. Основной темой кинофестиваля в этом году становится 800-летие Нижнего Новгорода", - приводят в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Также в рамках деловой программы фестиваля пройдет питчинг короткометражных проектов, его призовой фонд составит 3 млн рублей.

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2020 году фестиваль проходил с 17 по 23 июля. В конкурсной программе принимали участие 23 киноработы. Главный приз фестиваля получил короткометражный документальный фильм "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова.