Режиссер Николай Лебедев начал в Чехии съемки фильма о Нюрнбергском процессе

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев в Чехии приступил к съемкам остросюжетной картины "Нюрнберг", которая посвящена событиям, связанным с подготовкой и проведением Нюрнбергского процесса. Одну из ролей в фильме исполнит народный артист РФ Евгений Миронов, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта в четверг.

"Съемочная группа во главе с режиссером Николаем Лебедевым приступила к съемкам остросюжетного фильма "Нюрнберг". Главные роли в фильме исполнят ведущие российские и зарубежные актеры. Один из них, Евгений Миронов, - уже работает в Праге", - рассказали в пресс-службе.

Работу над фильмом изначально планировалось запустить в марте 2020 года, но из-за пандемии этого не произошло. Гендиректор компании Universal Pictures Russia Вадим Иванов, которого процитировали в пресс-службе, назвал запуск такого масштабного международного проекта в текущий период творческим и профессиональным достижением. "Нюрнберг" - особенная, сложно-постановочная картина, демонстрирующая связь времен и солидарность поколений. И мы будем рады представить фильм зрителям", - отметил он.

Действие фильма развернется спустя полгода после капитуляции фашистской Германии, он расскажет о подготовке к международному военному трибуналу в Нюрнберге и начале судебного процесса. Съемки картины пройдут в Чехии, Бельгии, Германии и России. Агентство ТАСС выступит информационным партнером фильма.

"ТАСС считает важным и значимым сохранение исторической правды и памяти о Нюрнбергском процессе, 75-летие которого отмечается в этом году. Корреспонденты агентства с первого и до последнего дня принимали личное участие в освещении этого беспрецедентного для всего человечества события. В архивах агентства сохранились сообщения и фотографии наших журналистов. И мы, безусловно, поддержим этот фильм. Считаем это своим долгом - и гражданским, и профессиональным", - подчеркнул генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.