Фестиваль цыганской культуры во Владимирской области соберет более 1,5 тыс. зрителей

ВЛАДИМИР, 8 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек станут зрителями фестиваля "Дни цыганской культуры", который открылся во Владимирской областной филармонии в четверг, в Международный день цыган. Среди участников проекта - первый в мире профессиональный репертуарный цыганский театр "Ромэн", сообщила ТАСС замдиректора филармонии Елена Бутырева.

"8 апреля, в Международный день цыган, во Владимире открывается фестиваль "Дни цыганской культуры", который поддержал Фонд президентских грантов. В рамках мероприятия впервые за несколько десятилетий во Владимире представит свою программу всемирно известный цыганский театр "Ромэн", который в этом году отмечает 90-летие. В программе фестиваля - концерты, мастер-классы, выставки, а также деловая программа. Участниками и зрителями фестиваля станут более 1,5 тыс. человек", - отметила она, уточнив, что все мероприятия будут бесплатными для зрителей.

Темой фестиваля стало 50-летие со дня проведения I Всемирного конгресса цыган, который прошел в Лондоне 8 апреля 1971 года. На конгрессе был принят гимн цыган и флаг с изображением красного колеса - символа солнца и дороги на фоне голубого неба. Было признано, что цыгане-рома являются нетерриториальным народом мира.

В дни фестиваля, который продлится во Владимирской области с 8 по 16 апреля, в городах региона пройдут выступления лауреатов Всероссийского конкурса исполнителей романса разных лет, концерты и мастер-классы с участием знаменитого цыганского танцора и педагога Анатолия Вербицкого. Владимир также посетит президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Надежда Деметр, в рамках деловой программы состоится круглый стол, посвященный региональному аспекту развития цыган в России. Завершатся "Дни цыганской культуры" спектаклем "Цыгане под небом России" в исполнении театра "Ромэн".

По данным организаторов фестиваля, во Владимирской области сегодня проживают более 4,2 тыс. цыган. Регион напрямую связан с развитием цыганской культуры, так как в 1957 году при Владимирской областной филармонии был создан ансамбль песни и пляски цыган под руководством народного артиста РСФСР Николая Жемчужного. Ансамбль под его руководством снялся в фильмах "Табор уходит в небо" и "Мой ласковый и нежный зверь".