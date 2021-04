Зарубежные компании впервые поучаствуют в копродукционном питчинге на Key Buyers Event

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Зарубежные компании смогут впервые принять участие в питчинге проектов для совместного производства на международном онлайн-рынке аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital. Об этом сообщает пресс-служба "Роскино" в четверг.

Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital пройдет с 8 по 10 июня, особое внимание в этом году организаторы планируют уделить возможностям совместного производства для российских и зарубежных продюсеров. "Впервые в рамках Key Buyers Event питчинг проектов для копродукции состоится в двустороннем формате: если на форуме 2020 года проекты представляли только российские участники, в этот раз такая возможность будет доступна и международным компаниям - они смогут презентовать свои полнометражные проекты для миноритарной копродукции. На международный питчинг будет отобрано пять-семь международных проектов, соответствующих условиям конкурса миноритарной копродукции", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в "Роскино", секция копродукции пройдет в партнерстве с профильным международным форумом When East Meets West и получит название WEMW goes to Russia. Целями сотрудничества с этой площадкой станет привлечение потенциальных международных партнеров по копродукции в Россию, развитие взаимодействия российских и международных продюсеров, повышение информированности зарубежных игроков о возможностях кинопроизводства в России и программах господдержки.

Минкультуры планирует также уделить внимание поддержке совместного производства с Россией и в третьем квартале 2021 года объявить конкурсный отбор кинопроектов миноритарной копродукции для предоставления господдержки. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, министерство видит в развитии совместного кинопроизводства большой потенциал, поскольку оно дает возможность выхода проектов на глобальную арену. Кроме того, обмен культурным опытом позволяет создать проект, интересный разным категориям зрителей.

"С целью наиболее эффективной реализации программы мы синхронизировали свои усилия с Key Buyers Event, где будут отобраны проекты, подходящие под условия конкурса миноритарной копродукции. <…> За последние несколько лет в российской индустрии появилось немало проектов, созданных в копродукции, которые становились лауреатами международных фестивалей, получали позитивные отзывы мирового профессионального сообщества, зрителей и прессы. Мы надеемся, что работа копродукционной секции WEMW goes to Russia в рамках Key Buyers Event будет плодотворной как для российских, так и международных продюсеров", - подчеркнула Любимова.