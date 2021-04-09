Песни Александра Зацепина исполнят в "Зарядье" в честь юбилея композитора

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Музыка из кинофильмов "Земля Санникова", "31 июня", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и других прозвучит в пятницу в московском зале "Зарядье" в честь 95-летия народного артиста России, композитора Александра Зацепина. Об этом сообщается на сайте площадки.

Маэстро отметил юбилей 10 марта.

"В концерте примет участие Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки. В течение многих лет главный кинооркестр страны был (и остается) другом и партнером Александра Сергеевича. Львиная доля записей музыки Зацепина была сделана Симфоническим оркестром кинематографии", - подчеркнули организаторы вечера.

Песни маэстро исполнят Нонна Гришаева, Анна Бутурлина, Мари Карне, Александр Олешко, а также детский хор "Великан" и Ансамбль солистов Хоровой капеллы им. Юрлова.

Александр Зацепин - автор музыки более чем к 100 фильмам. Среди них: художественные картины "Красная палатка" (1969, режиссер Михаил Калатозов), "Земля Санникова" (1973, Альберт Мкртчян и Леонид Попов), "Капитан Немо" (1975, Василий Левин), "31 июня" (1978, Леонид Квинихидзе), комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Не может быть!", "Иван Васильевич меняет профессию", мультипликационные "Фильм, фильм, фильм" (1967, Федор Хитрук), "Ну, погоди!" (1971, 2-й выпуск, Вячеслав Котеночкин), "Тайна третьей планеты" (1980, Роман Качанов).

В 1970-х годах композитор написал несколько песен для Аллы Пугачевой, это ставшие шлягерами "До свиданья, лето", "Любовь одна виновата", "Волшебник-недоучка", "Этот мир придуман не нами", "Куда уходит детство?" и другие. Песни маэстро в свой репертуар включали и другие известные исполнители и актеры: Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Олег Даль, Андрей Миронов, Олег Анофриев, Татьяна Анциферова, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, София Ротару. Всего он написал более 300 песен и романсов.