Спектакль по пьесе "Живой труп" представят в Театре наций

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Спектакль "Живой Т." по недописанной пьесе Льва Толстого и дневникам супруги автора Софьи Андреевны в постановке Данила Чащина представят на Малой сцене Государственного театра наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова. Премьерные показы пройдут 9, 10 и 11 апреля, сообщил ТАСС режиссер спектакля.

"Когда я начинал разбирать эту пьесу, мне нравилась эта история, эта недописанная пьеса Толстого. Мне всегда было интересно, как Лев Николаевич своим героям давал побег из семьи. Он написал пьесу "Живой труп" и через десять лет сам совершил побег. Мне казалось, что описанное им в пьесе стыкуется и с его личностью, поэтому решил соединить в спектакле персонажей пьесы и биографию Льва Николаевича и Софьи Андреевны", - сказал он.

При этом Чащин пояснил, что зритель увидит не отдельно персонажей Федора и Лизы Протасовых, а также автора и его супругу, а собирательные образы мужчины и женщины, и это история их сложных взаимоотношений, как им сложно договориться друг с другом.

Роли в спектакле исполняют артисты Дмитрий Лысенков, Елена Николаева, Олег Савцов, Людмила Трошина, Елизавета Юрьева и другие. Георгий Иобадзе воплотит на сцене образ самого трупа - метафору умирающих семейных отношений. "Персонаж - метафора развалившегося брака. Он еще есть, но уже тлеет, смердит. В какой момент этот труп появился, непонятно. Вроде живем вместе, пьем чай, все хорошо, а труп уже присутствует", - поделился режиссер.

Чтобы проникнуться атмосферой семьи Толстых, проживших вместе 48 лет и родивших 13 детей, создатели спектакля прошли путь от усадьбы писателя в Ясной Поляне до станции Астапово, где Лев Николаевич провел последнюю неделю своей жизни.

Лысенков в разговоре с ТАСС отметил, что в спектакле представлены мысли, которые близки любой семейной паре. "То, что описано в дневниках Толстого, то, что он воплотил в недописанной пьесе "Живой труп" - это тот исход, который мог быть у него самого. Это вариант ухода, то, что он осуществил в другом виде", - сказал артист.