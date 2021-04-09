В галерее Cube.Moscow открываются пять новых выставок

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Арт-платформа Cube.Moscow открывает в пятницу выставки пяти галерей-резидентов. Среди них проекты о тенденциях городского развития, переосмыслении привычных предметов и искажении реальности во сне, сообщили в пресс-службе пространства.

На групповой выставке "Мегаполис: pro & contra" от галереи "КультПроект" в большом зале представлены работы российских художников и архитекторов, посвященные урбанистическим тенденциям. В пресс-службе отметили, что участниками выставки стали, в частности, Татьяна Баданина, Тимур Башкаев, Евгений Гор, Сергей Гребенников, Владимир Кузьмин, Сергей Кузнецов и другие.

На работах в экспозиции запечатлены аэропорты, метро и улицы, офисные центры, культурные и природные ландшафты. Авторы размышляют о том, что является сегодня непреходящей ценностью мегаполиса, а какие его функции оказываются не столь востребованы.

Также в большом зале расположилась персональная выставка Вероники Ивашкевич "Транзитная зона" от галереи Osnova. Как пояснили в пресс-службе, в графике и инсталляциях художница сочетает элементы театра и карнавала с элементами внутренней борьбы, страхов и конфликта. Она стремится отстраниться от своего альтер эго, заменив его на вымышленных мифических персонажей.

Выставку художника Юрия Купера "Мыслимые объекты" представляет Kupol Gallery. В рамках этого проекта художник предлагает иначе посмотреть на обыденные предметы, связанные с миром живописи, и увидеть в них новые смыслы. "Основной идеей было показать жизнь простых вещей, то, как художественная кисть, которую мы не замечаем в обычной жизни, может стать главным героем картины. Очень часто фактура сама рождает образы", - рассказала ТАСС директор галереи-резидента, искусствовед Виктория Михопулу.

О снах и российской глубинке

Экспозиция Ольги Кройтор "За стеной сна" от галереи Syntax разделена стеной на две части. Первая включает ряд живописных работ - сами "сны" художницы, а вторая - подушку, на которую транслируется изображение спящей Кройтор. О своих работах художница отозвалась как о некой игре, в которой непонятно, что является реальным, а что нереальным - "изображено ли здание или какой-то космический корабль". "Во сне мы, как правило, перерабатываем ту информацию, которая была у нас в голове. Мне нравится та идея, что во сне человеческий мозг, как в библиотеке, раскладывает мысли по правильным ячейкам", - пояснила она ТАСС.

Резидент Cube.Moscow галерея "Алиса" демонстрирует первую московскую персональную выставку фотографа Александры Деменковой "Русская любовь". Автор исследует сложные, часто неприглядные темы и открывает повседневную жизнь людей вне больших городов. Представлены работы разных периодов творчества Деменковой, для которых она предпринимала долгие поездки в деревни, где старалась запечатлеть последние следы исчезающего уклада жизни.