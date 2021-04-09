Главный балетмейстер приморской Мариинки Эльдар Алиев стал заслуженным деятелем искусств

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание заслуженного деятеля искусств РФ главному балетмейстеру Приморской сцены Мариинского театра Эльдару Алиеву, сообщила в пятницу пресс-служба театра.

"За значительный вклад в развитие культуры и искусства, создание высокохудожественных концертных программ, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества, а также за большие заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров Эльдару Алиеву - главному балетмейстеру Приморской сцены Мариинского театра - указом президента РФ 6 апреля 2021 года присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Алиев родился в Баку, где окончил Бакинское хореографическое училище. В 1979-1992 годах являлся ведущим солистом Кировского (Мариинского) театра. В его творческом багаже ведущие партии балетов "Дон Кихот", "Легенда о любви", "Корсар", "Лебединое озеро", "Баядерка", "Спартак" и многие другие. Гастрольная география Эльдара Алиева охватила более 40 стран и самые престижные сцены.

С 1992 года работает в США, куда был приглашен в качестве ведущего солиста в труппу Ballet Internationale (Indianapolis Ballet Theater), а в скором времени стал ее художественным руководителем. В 1992-2005 годах под руководством Алиева в Ballet Internationale создали более 30 спектаклей. В 1996 году был награжден премией Indianapolis Business Journal Forty Under 40, присуждаемой сорока лучшим руководителям в штате.

Сейчас Эльдар Алиев совмещает работу хореографа-постановщика с преподавательской деятельностью по всему миру. С февраля 2015 года являлся главным балетмейстером Приморского театра оперы и балета. С 2016 года - главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра. В июне 2016 года Эльдару Алиеву присвоено звание почетного профессора Шеньянской государственной консерватории КНР в области танца, а в 2017 году он был награжден почетной грамотой Законодательного собрания Приморского края и грамотой министра культуры РФ.