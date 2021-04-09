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Умер основатель театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов

Ему было 82 года
Рудольф Фурманов Руслан Шамуков/ТАСC
Описание
Рудольф Фурманов
© Руслан Шамуков/ТАСC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Народный артист России, лауреат премии правительства РФ в области культуры, основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов умер в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Рудольф Фурманов родился 22 октября 1938 года в Ленинграде. Он создал в постсоветской России первый негосударственный репертуарный театр с контрактной труппой. Фурманов основал Российскую национальную актерскую премию "Фигаро" имени Андрея Миронова. В его театре открыты музей и художественная галерея, посвященные российскому актерскому искусству ХХ века, а также Книжная театральная лавка писателей.

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