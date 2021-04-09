Выставка в Петербурге открыла марафон мероприятий к 350-летию с рождения Петра Великого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Выставка "Царь и море" в Санкт-Петербурге, созданная на основе материалов из фондов музея-заповедника "Петергоф", открыла марафон мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра Великого. В этом году события к юбилею императора пройдут также в Воронеже, Туле, Выборге и ряде других городов страны, сообщила в пятницу статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Сегодня здесь, в Петербурге, <…> мы открываем большую серию мероприятий, посвященных Петру - мероприятий выставочных, просветительских, дискуссионных, которые пройдут во многих городах России вслед за Петербургом. <…> Эту выставку "Петергоф" очень остроумно назвал "Царь и море". Здесь мы видим мечту Петра о море и ее реализацию", - сказала Манилова на открытии выставки в Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

В основу экспозиции легли литературные источники разного времени. Например, художественное осмысление морских деяний Петра I Александром Пушкиным и Петром Вяземским, а также фрагменты переписки императора с соратниками и свидетельства современников. Также на выставке представлены архивные материалы, изображения мемориальных предметов и раритетных экспонатов из фондов музея-заповедника "Петергоф".

События в городах России

В этом году вслед за Петербургом петровские мероприятия пройдут в том числе в Воронеже, Туле, Выборге Ленинградской области, Калининграде, Астрахани, Ростове-на-Дону, рассказала Манилова на пленарном заседании в Эрмитажном театре, посвященном юбилею. В 2022 году, по ее словам, праздничные события состоятся в таких российских городах, как Архангельск, Белгород, Волгоград, Вологда, Липецк, Омск, Псков, Печоры, Великие Луки, Рязань, Касимов, Смоленск, Тверь, Переславль-Залесский, Калуга, Гатчина и других. Основные торжества юбилейного года пройдут в Санкт-Петербурге.

"Определен перечень малых петровских городов, он включает 35 городов в 21 субъекте РФ. Мы обеспечили их участие в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье". Они получают гранты <…> на благоустройство, приведение в порядок петровских памятных мест", - рассказала замминистра.

В ведомстве рассчитывают, что в октябре 2021 года удастся провести Международный Петровский конгресс в Брюсселе. "В наших планах - завершающий выездной конгресс 2022 года в Амстердаме", - отметила Манилова. Кроме того, ведомство финансирует подготовку целого цикла исторических документальных фильмов о Петре Первом.

Спектакли и Петровские игры

Манилова также рассказала, что свои события и программы к 350-летию Петра Великого готовят и театры страны. В их числе - Михайловский театр, Театр кукол им. С. В. Образцова, БДТ им. Г. А. Товстоногова, Екатеринбургский театр оперы и балета и другие. "Мариинский театр запланировал целый фестиваль спектаклей из [своего] репертуара, посвященных Петру Первому и событиям его эпохи", - добавила она.

Помимо этого, планируется, что в 2022 году в семи регионах РФ одновременно пройдут Большие Петровские игры, включающие исторические реконструкции, фестивали ремесел и регаты.

Первые лауреаты премии имени Петра Великого

Замминистра отметила, что недавно закончился прием заявок на премию имени Петра Великого, учрежденную правительством РФ. Премия будет вручаться по трем направлениям: за социально-экономическое развитие РФ, за укрепление правового государства и за укрепление международного авторитета России.

"Поступило на три премии 109 заявок, начинается работа экспертов. Создан межведомственный совет по присуждению премии, он приступит к работе, и, наконец-то, у нас появятся первые лауреаты премии Петра Великого", - сказала Манилова.