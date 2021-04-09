Режиссер Валерий Фокин назвал Рудольфа Фурманова явлением театрального Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Основатель и директор театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов был явлением театрального Санкт-Петербурга, всю жизнь беззаветно служившим этому искусству. Так в беседе с корреспондентом ТАСС высказался художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

"На протяжении всей жизни Рудольф Фурманов отличался невероятной преданностью театру, артистам, вообще этому искусству, что заслуживает огромного уважения. Это то лицо, которое составляет некий пейзаж, некую картину театрального Петербурга. Он был и антрепренер, и менеджер высокого класса, и актер, и самое главное - он был театральный человек. У него был нюх на театр", - сказал Фокин.

Большой заслугой Фурманова режиссер считает создание "Русской антрепризы" имени Андрея Миронова - негосударственного театра без труппы с обширным репертуаром. Он учредил Российскую национальную актерскую премию "Фигаро" имени Андрея Миронова, аналогов которой нет в стране. Большой популярностью пользовалась созданная им театральная гостиная, где выступали актеры разных поколений.

"Рудик был товарищ, он был преданный человек и в дружбе он не подводил. Когда уходят такие люди, они уносят с собой пласт культуры, пласт истории, пласт жизни. Конечно, его будет не хватать, потому что в нашей театральной жизни он был фигурой особой", - отметил Фокин.

Продюсер и режиссер Рудольф Фурманов умер в Петербурге на 83-м году жизни. Его кончине предшествовало многомесячное лечение от последствий коронавируса.