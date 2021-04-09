Основную программу фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде перенесли на сентябрь

ВОЛГОГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Программу музыкально-развлекательного фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде из-за пандемии поделили на две части - майскую и основную - сентябрьскую, сообщил журналистам в пятницу на пресс-конференции гендиректор ParkSeason Fest Денис Цуканов.

Изначально фестиваль планировался на 15 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса его перенесли на конец мая 2021 года. Среди хедлайнеров заявлялись "Мумий Тролль", "Сплин", Guano Apes, Элджей, ожидались выступления Bad Balance, "Каспийского Груза", "Кис-Кис", Krec, Ольги Бузовой и других. На фестиваль после многолетнего перерывы в творческой деятельности собиралась приехать финская группа Bomfunk MC's - автор хита "Freestyler".

"Мы решили, что делать его в полном объеме со всей заявленной программой в мае еще преждевременно по ряду причин, поэтому в этом году в Волгограде состоится целых два фестиваля под брендом ParkSeason Fest. 29 мая мы организуем выступление популярных исполнителей, которые были заявлены на первом этапе. Основной гала-фестиваль - грандиозное мероприятие, которое будет одним из крупнейших на территории РФ, проведем 18 сентября", - сказал Цуканов.

В мае для проведения фестиваля планируется задействовать только территорию центрального парка Волгограда. Гала-фестиваль в сентябре, по задумке организаторов, будет объединять пространство и центрального парка, и стадиона "Волгоград Арена". Билеты, купленные до 8 апреля на майский фестиваль, будут действительны и в сентябре, уточнил гендиректор.

По словам Цуканова, новым хедлайнером фестиваля вместе с ранее заявленными группами "Мумий Тролль", "Сплин", Bomfunk MC's и другими стала группа "Би-2", которая выступит в сентябре. В мае в парке Волгограда выступят Ольга Бузова, Миша Марвин, Клава Кока и другие артисты.

ParkSeason Fest - новый формат музыкально-развлекательных фестивалей, который впервые будет реализован на территории объединенного пространства парка и стадиона (Центральный парк культуры и отдыха и стадион "Волгоград Арена").