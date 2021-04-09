Во Владимире открылся международный фестиваль моноспектаклей "Театр. Территория единения"

ВЛАДИМИР, 9 апреля. /ТАСС/. Фестиваль моноспектаклей "Театр. Территория единения" Международного союза театральных фестивалей, в котором принимают участие работы из 14 стран, открылся во Владимире трансляцией постановки Владимирского академического театра драмы "Айседора. Рожденная у моря". Особенностью смотра является то, что из-за пандемии коронавируса он проходит онлайн, сообщила ТАСС в пятницу куратор фестивальных проектов театра Ольга Гунина.

"Записи всех спектаклей - участников фестиваля будут транслироваться на ресурсах нашего театра, однако в дни открытия и закрытия они играются "вживую" и показываются в интернете одновременно - это постановки Владимирского театра драмы. В репертуаре театра есть несколько моноспектаклей, но мы выбирали самые лучшие. Открыл фестиваль спектакль "Айседора. Рожденная у моря" в исполнении актрисы Валерии Емельяновой, поставленный к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина", - сказала она.

Показы в рамках фестиваля продлятся по 20 апреля - в этот день зрители смогут увидеть отмеченную дипломами многих театральных смотров работу "Сны Гамлета" в исполнении владимирского актера Александра Аладышева.

Первый международный фестиваль "Театр. Территория единения" прошел во Владимирском академическим театре драмы весной 2019 года, в нем приняли участие 11 спектаклей разной формы из семи стран, а зрителями стали более 5 тыс. человек. В этом году среди участников - спектакли из государственных и частных театров России, Азербайджана, Болгарии, Молдавии, Израиля, Казахстана, США, Украины.

"Нашими гостями, участниками фестиваля, стало гораздо большее количество театров и спектаклей - всего 14 стран, в программе 23 постановки, которые зрители из разных уголков мира с помощью современных технологий смогут видеть каждый вечер, когда будут транслироваться по два спектакля фестиваля", - отметила на церемонии открытия мероприятия директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

Учредительная конференция Международного союза театральных фестивалей состоялась во Владимире во время всероссийского театрального форума "У Золотых ворот" в сентябре 2018 года. В число учредителей союза вошли руководители театральных фестивалей России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Молдавии. Тогда же было принято решение о проведении фестиваля союза раз в два года.