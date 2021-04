В Петербурге представили программу "Космос в музыке" в честь полета Гагарина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Заслуженный артист России дирижер Александр Титов и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр представили программу "Космос в музыке", посвященную 60-летию космического старта Юрия Гагарина. Концерт прошел во Дворце Белосельских-Белозерских на Невском проспекте.

"Мы построили программу по принципу контраста, включив в концерт произведения, по-разному осмысляющие неисчерпаемую тему космоса. Так, героическое начало прорыва во Вселенную представлено увертюрой "Привет космонавтам" Льва Книппера и музыкой Андрея Петрова к кинофильму "Укрощение огня". А философский аспект этой темы заключен в музыке для семнадцати струнных - сочинении "Пульсар" современного петербургского композитора Игоря Друха, лауреата Всероссийского конкурса композиторов имени Дмитрия Шостаковича", - рассказал корреспонденту ТАСС Титов. По его мнению, "все, что имеет отношение к космосу, - это сфера, которая никогда не будет изучена до конца, это вечный поиск".

В программу вошла сюита Юрия Потеенко из саундтрека к киноэпопее "Время первых" о первом выходе человека в открытый космос. А завершила программу симфоническая версия альбома группы Pink Floyd The Dark Side of the Moon ("Темная сторона Луны"), которая, по мнению Александра Титова, объединяет старшее поколение и молодое. "Уже сама группа - это отдельный космос: если ты в него входишь, то оттуда уже не выбраться", - заключил дирижер.