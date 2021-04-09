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Премьеру фильма Top Gun: Maverick перенесли

Картина с Томом Крузом в главной роли появится в кинотеатрах не 2 июля, а 19 ноября 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Выход на большие экраны сиквела кинокартины "Лучший стрелок" (Top Gun, 1986) - Top Gun: Maverick - перенесен со 2 июля на 19 ноября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба франшизы.

"Top Gun: Maverick с Томом Крузом в главной роли появится в кинотеатрах 19 ноября 2021 года", - указано в обновленном описании на странице фильма в Twitter. Причины переноса не уточняются.

Продолжение истории о летчике-истребителе ВМС США изначально планировали показать 26 июня 2020 года, однако дата выхода фильма откладывается уже несколько раз.

В оригинальном фильме, кроме Круза, снимались Келли МакГиллис, Вэл Килмер, Энтони Эдвардс, Том Скеррит, Майкл Айронсайд, Джон Стокуэлл и другие. При бюджете в $15 млн картина собрала в мировом прокате $356,8 млн. В 1987 году "Лучший стрелок" номинировался на кинопремию "Оскар" в четырех категориях, получив при этом награду за лучшую песню.

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