В зале "Зарядье" отметили юбилей Александра Зацепина

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки в пятницу сделал подарок к 95-летию композитора, автора музыки к кинофильмам "31 июня", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и сотне других Александра Зацепина. На музыкантов легла особая ответственность - маэстро впервые лично посетил концерт в московском зале "Зарядье".

Когда Зацепин вышел на сцену, зал приветствовал его стоя. "Этот концерт - подарок для меня, которого я не ожидал. Сергей Иванович [Скрипка] позвонил и пригласил меня", - поделился маэстро.

Подарок неслучайно преподнесли Оркестр кинематографии и Скрипка - с ними композитор работает много лет. "Мы познакомились еще после съемок "Операции "Ы" Леонида Гайдая, - вспомнил он в беседе с журналистами. "С Александром Сергеевичем одно удовольствие работать: он делает это очень спокойно, не кричит, не нервничает. Он очень вдохновляюще работает, с ним зажигаешься и хочешь сделать как можно лучше", - отметил Скрипка.

60 лет музыки

По словам дирижера, программа вечера была одобрена композитором. "Он сказал, что программа очень интересная, потому что будет исполнено много редкого материала, - рассказал журналистам Скрипка. - Мы начали от истоков, первых фильмов, и нашли много интересной музыки".

Так, в первое отделение концерта вошли мелодии из кинофильмов "Как рождаются тосты" (1962, Андрей Тутышкин), "Повар и певица" (1978, Мукадас Махмудов и Валерий Харченко) и других малоизвестных современному зрителю. У гостей вечера была возможность услышать и новые сочинения маэстро, например, к спектаклю Московского областного государственного театра юного зрителя в исполнении художественного руководителя театра, киноактрисы Нонны Гришаевой. На сцену вышли Анна Бутурлина, Мари Карне, Александр Олешко, а также детский хор "Великан" и Ансамбль солистов Хоровой капеллы им. Юрлова.

Юбиляра ждали сюрпризы: 98-летий Юрий Померанцев, исполнитель главной роли в фильме "Наш милый доктор" с музыкой Зацепина, прислал видеопоздравление. "Прошло более 60 лет, а фильм "Наш милый доктор" идет у нас в Алма-Ате, звучит ваша музыка", - сказал казахстанский актер. Поздравление передал и поэт Юрий Энтин: "Сегодня необычный день, Саша. Думаю, ты рад, что твои песни исполняются не под твои студийные фонограммы, а под живой оркестр".

Во втором отделении гостей ждали шлягеры - "Песенка о медведях" из "Кавказской пленницы", "Мир без любимого" и "Ищу тебя" из "31 июня", мелодии из картин "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Двенадцать стульев", мультфильма "Оранжевая корова". Каждую мелодию сопровождал видеоряд из фильма.

Главный подарок музыканты преподнесли в конце вечера, исполнив "Куда уходит детство" - самую дорогую (по его собственному признанию) для юбиляра песню. На экране в это время были показаны фотографии маэстро - детские портреты, работа с Аллой Пугачевой, закулисье с другими знаменитыми друзьями. "Дорогие зрители, мне очень приятно, что вы пришли, что вы вспоминаете эту музыку, что она вам нравится. Я даже не ожидал такого", - признался растроганный маэстро.