Кинотеатр "Художественный" в Москве встретил зрителей премьерой и уникальными интерьерами

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Старейший кинотеатр Москвы "Художественный", который в пятницу открылся после длительной реставрации, встретил своих гостей уникальными интерьерами, зарубежными картинами и вечерним сеансом с премьерой фильма "Отец". О том как, прошел первый день работы знаменитого кинотеатра и какие премьеры стоит ожидать москвичам и гостям столицы на его экранах, узнал корреспондент ТАСС.

"Художественный" открылся в Москве в 1909 году. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В 1926 году в нем состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин", а в 1930-е годы там показали первые советские звуковые и цветные фильмы. Он был закрыт на реставрацию в январе 2014 года.

Для самых первых посетителей в пятницу "Художественный" распахнул свои двери в 09:00. Любители ранних сеансов смогли посмотреть бразильский фильм "Розовое облако". "В 2014 году я закрывал его со скорбью и печалью, так как этот легендарный, прославленный кинотеатр находился в аварийном состоянии. И сегодня праздник для всех москвичей", - рассказал ТАСС руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он добавил, что всего в Москве открыто 712 кинозалов, но "Художественный" станет "центром высокого киноискусства".

Дни до открытия кинотеатра для зрителей отсчитывала большая неоновая вывеска на фасаде здания, теперь же она будет служить своеобразным "советчиком" по кинокартинам. "На нашем неоновом панно мы будем высвечивать те названия и события, которые, как мы полагаем, достойны быть высвечены на фасаде главного премьерного кинотеатра страны. Чтобы привлечь к ним внимание нашей публики", - рассказал ТАСС программный директор "Художественного" Станислав Тыркин.

На входе в здание сотрудники просили каждого гостя надеть маску и соблюдать социальную дистанцию. За час до мероприятия в фойе скопилась небольшая очередь. Одни гости выстроились в гардероб, а другие - в кассу, где можно было распечатать электронный билет или купить новый. Многие из собравшихся этим вечером не могли устоять перед возможностью сфотографироваться на фоне красной дорожки на лестнице, ведущей на второй этаж. Еще одним местом притяжения стал фонтан перед главным залом. Традиционный для кинотеатров попкорн здесь не найти, но гостей ждут два кафе, где можно перекусить и выпить прохладительные напитки.

От драмы до боевика

Кинотеатр будет открыт для посетителей ежедневно с 09:00 до 03:00. В "Художественном" четыре зала - большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя. Пока в связи с эпидемиологической обстановкой приобрести билеты можно лишь в онлайн-формате. Зайдя на официальный сайт кинотеатра, можно выбрать фильм, время сеанса и место в зале. После оплаты билеты отправят на указанную электронную почту. Сейчас минимальная цена на утренние сеансы - 360 рублей, а максимальная на вечерние - 5 тыс.

"В репертуар мы будем стараться брать фильмы, в которых наличествует элемент художественности. В кинотеатре с таким названием по-другому нельзя. Это не значит, что в репертуаре будут только безрадостные фестивальные драмы. Главный критерий выбора - качество фильма <...> Новый фильм Гая Ричи, боевик с негромкими авторскими интонациями, обязательно будет идти у нас первым экраном. Как и новый комикс "Марвела" со Скарлетт Йоханссон", - отметил Тыркин.

Он добавил, что перед церемонией "Оскара" у кинотеатра запланирована большая программа фильмов-номинантов. "Большинство фильмов поднимают очень серьезные темы. Например, "Куда идешь, Аида?" Ясмилы Збанич - мощная драма о резне в Сребренице, номинированная на "Оскар" за лучший иностранный фильм и собравшая массу призов во всем мире. Этот фильм станет одной из эксклюзивных премьер "Художественного", - добавил программный директор.

В этот вечер гостей кинотеатра ждала премьера фильма "Отец". Картина режиссера Флориана Зеллера вышла на большой экран в 2020 году. Главную роль исполняет Энтони Хопкинс. Фильм рассказывает о пожилом мужчине, который живет в одиночестве в Лондоне. Ему уже трудно справляться с бытом, да и память начинает подводить, и на помощь приходит дочь. В "Художественном" этот фильм транслируют на языке оригинала с русскими субтитрами.

Ближе к 20:00 гости стали собираться около входа в главный зал, а за пять минут до начала сеанса по громкоговорителю всех пригласили занять свои места. В связи с эпидемиологической ситуацией в городе в кинотеатре также действуют определенные правила. В том числе общая заполняемость зала не должна превышать 50%, все гости сидели через одного. Как только погас свет, раздались аплодисменты, а на большом экране появился видеоролик, в котором режиссер картины поблагодарил зрителей за то, что они пришли на показ, и пожелал приятного просмотра. Он добавил, что на создание картины ушло два года.

История в современности

В реставрационных работах приняли участие столичные специалисты, которые смогли сохранить большой объем исторических деталей здания. Отдельное внимание было уделено реставрации изящного декора кинотеатра. Для каждого этажа подобран свой интерьер. Например, на первом возле большого зала преобладают белый и бежевый цвета, а особый шарм придает стеклянный фонтан, украшенный чашами с живыми растениями. Холл в красных и черных цветах с вкраплениями светлых оттенков обставлен темной деревянной мебелью и автоматами для покупки билетов, оформленными под старину. На второй этаж ведет большая закругленная лестница, поднимаясь по которой, можно детально рассмотреть люстру.

"Теперь зданием кинотеатра вновь могут любоваться горожане. Проект реставрации полностью учитывал архитектурную уникальность строения и необходимость приспособить его под современные нужды кинотеатра. Всего над реставрацией трудились больше 300 человек", - рассказал ТАСС руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что во время реставрации археологи нашли осколки керамики, датированной XVI-XVII веками. Кроме того, среди археологических находок были баночки для помад, фаянсовая статуэтка, фрагменты столовых сервизов с клеймами фабрики Гарднера - первого в России частного предприятия по производству фарфора.

Работы по реставрации и приспособлению кинотеатра с осени 2019 года вела также команда Сбера. "Был пройден огромный путь по поиску и реализации уникальных проектных решений, позволивших создать идеальный баланс сохранения исторического объекта и внедрения самых современных инженерных решений. Теперь кинотеатр - это не только уникальное историческое здание, но и один из самых современных с технической точки зрения объектов городской культуры", - рассказали ТАСС в пресс-службе банка.

Кинотеатр оснащен самым современным оборудованием, на его экранах можно будет показывать фильмы с пленки 35 мм. "В мире, помимо оборудования, установленного в кинотеатре "Художественный", существует всего 17 аналогичных проекторов <...> За звук во всех залах будет отвечать аудиосистема Dolby Atmos, которая продумана с учетом всех архитектурных особенностей здания: она позволит сделать звук одинаково качественным во всех точках помещения, при этом техническое оборудование органично интегрировано в интерьер, что сохраняет исторический облик пространства", - рассказал собеседник агентства.