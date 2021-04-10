Двухдневная церемония вручения кинопремии BAFTA стартует Лондоне

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Двухдневная церемония оглашения имен лауреатов кинопремии, присуждаемой Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA), начнется в субботу в Лондоне. В первый день церемонии, которая в этом году из-за коронавирусных ограничений проводится в онлайн-режиме, "Бронзовые маски" будут вручены в восьми категориях.

Так, будут отмечены лучший кастинг, дизайн костюмов, грим и прически, художественный дизайн, звук, специальные визуальные эффекты, а также лучший британский короткометражный фильм и лучший британский короткометражный анимационный фильм.

В воскресенье награды будут вручены в остальных 17 категориях, в том числе будут оглашены название лучшего фильма, имена лучшего режиссера, лучших исполнителей мужской и женской ролей.

Лидеры по числу номинаций

Больше всего номинаций (по семь) получили фильм "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) Хлои Чжао и британская картина "Рокс" (Rocks, 2019) Сары Гаврон. На награду в шести категориях претендуют ленты "Отец" (The Father, 2020) Флориана Зеллера, "Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера, "Минари" (Minari, 2020) Ли Айзека Чуна и "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел, в пяти - "Раскопки" (The Dig, 2021) Саймона Стоуна и "Мавританец" (The Mauritanian, 2021) Кевина Макдональда. Всего же отобраны 50 картин.

Претенденты в номинации "Лучший фильм"

На звание лучшего фильма претендуют пять картин. Это "Мавританец", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина, "Отец", а также "Земля кочевников". Эта лента уже завоевала приз 77-го Венецианского кинофестиваля.

Лучший актер будет выбран из следующего списка: Риз Ахмед ("Звук металла", Sound of Metal, 2019), Адарш Гурав ("Белый тигр", The White Tiger, 2020), Энтони Хопкинс ("Отец"), Мадс Миккельсен ("Еще по одной", Druk, 2020), Тахар Рахим ("Мавританец") и Чедвик Боузман ("Ма Рейни: мать блюза", Ma Rainey’s Black Bottom, 2020). Боузман номинирован посмертно.

На "Бронзовую маску" в категории "Лучшая актриса" претендуют Бакки Бакрай ("Рокс"), Рада Бланк ("40-летняя версия", The Forty-Year-Old Version, 2020), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины", Pieces of a Woman, 2020), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников"), Вунми Моссаку ("Его дом", His House, 2020) и Элфри Вудард ("Помилование", Clemency, 2019).

Победитель в номинации "За лучшую режиссуру" будет выбран из следующих имен: Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Шеннон Мерфи ("Молочные зубы", Babyteeth, 2019), Ли Айзек Чун ("Минари"), Хлоя Чжао ("Земля кочевников"), Ясмила Жбанич ("Куда ты идешь, Аида?", Quo vadis, Aida?, 2020) и Сара Гаврон ("Рокс").

Представитель России

В число номинантов в категории "Лучший фильм не на английском языке" в этом году вошла лента российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" (2020), рассказывающая о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Конкуренцию фильму составят драма "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга, боснийская военная драма Ясмилы Жбанич "Куда ты идешь, Аида?", размышление корейско-американского режиссера Ли Айзека Чуна о жизни азиатских иммигрантов в США "Минари", а также "Отверженные" (Les miserables, 2019) французского режиссера и сценариста Ладжа Ли.

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и ряда других международных наград. Лента также получила награду Национального совета кинокритиков США.

Последний раз российский фильм попадал в число номинантов на премию BAFTA в 2018 году. Это была картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Однако "Бронзовую маску" лента не получила.

Ставки букмекеров

Специалисты портала OddsChecker.com на основании изучения ставок в букмекерских конторах пришли к выводу, что наибольшие шансы быть признанной лучшим фильмом у ленты "Земля кочевников". Шансы документально-постановочной картины о "новых кочевниках" в США, людях, живущих на дорогах, получить "Бронзовую маску" оцениваются в 73%. Исполнительница главной роли в этом фильме (Фрэнсис Макдорманд) также является наиболее вероятной победительницей в категории "Лучшая женская роль". Шансы Макдорманд, которая уже имеет в свой копилке премию британской академии за фильм 2017 года "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), оцениваются в 55%.

Среди исполнителей главной мужской роли наиболее высокие шансы на победу у Чедвика Боузмана (81%), среди претендентов на звание лучшего режиссера - у Хлои Чжао (85%). Если верить букмекерам, то приз за лучшую женскую роль второго плана с вероятностью 33% достанется Юн Ё-джон ("Минари"), а за лучшую мужскую роль второго плана с вероятностью 83% - Дэниэлу Калуе ("Иуда и черный мессия", Judas and the Black Messiah, 2021).

О кинопремии

Кинопремию BAFTA традиционно вручают в феврале - между церемониями присуждения в США "Золотого глобуса" и "Оскара". В 2021 году из-за пандемии COVID-19 имена всех лауреатов BAFTA объявят только 11 апреля, а "Оскар" будут вручать 25 апреля. Ранее фильм "Дорогие товарищи!" попал в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

В этом году британская академия приняла решение увеличить число номинаций в нескольких категориях, чтобы шире представлять работы женщин, а также темнокожих кинематографистов и актеров. Академию несколько последних лет критиковали за то, что среди номинируемых на премию режиссеров преобладают мужчины, а в борьбе за звание лучшего актера редко принимают участие представители этнических меньшинств.