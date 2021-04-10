В Мариинском театре даст концерт Уральский филармонический оркестр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Уральский академический филармонический оркестр выступит в субботу в Концертном зале Мариинского театра. Под управлением главного дирижера, народного артиста России Дмитрия Лисса здесь прозвучат Пятнадцатая симфония Дмитрия Шостаковича и Второй фортепианный концерт Иоганнеса Брамса, где сольную партию исполнит Константин Лифшиц.

"Для меня Пятнадцатая симфония - едва ли не самая важная в творчестве Шостаковича, самая глубокая и самая страшная. Конечно, каждый слушатель открывает в ней что-то свое, но очевидно, что в этой музыке - подведение итогов, прощание с жизнью. В ней удивительный по своей щемящей и в то же время мужественной интонации финал, который уходит в никуда, в космос", - рассказал журналистам Дмитрий Лисс, возглавляющий оркестр уже более четверти века.

Уральский филармонический совершит поездку в Петербург в год своего 85-летия. С Мариинским театром и Валерием Гергиевым коллектив связывает плодотворное сотрудничество: музыканты неоднократно приезжали с гастролями в Петербург и давали здесь абонементные концерты.