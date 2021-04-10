Мрачный человек, молящийся демон. Каким был DMX

Неделю назад Эрла Симмонса (такое имя носил рэпер при жизни) госпитализировали с передозом наркотиков. Все это время он находился на системе жизнеобеспечения и в очень тяжелом состоянии. Музыкант скончался от сердечного приступа, не приходя в сознание.
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Ему досталась жизнь, впрочем, как и смерть, которые были уготованы многим артистам этого направления. DMX запомнят по треку Party Up (Up in Here), который был безумно популярен в начале нулевых, или по X Gon’ Give It to Ya, что звучал из каждой форточки в последние годы. На самом деле у Симмонса было много других работ, конечно, таких же жестких и бескомпромиссных, тяжелых треков, где он отражал свою непростую историю.
DMX (Dark Man X) родился в 1970 году в городе Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк. Он был болезненным ребенком, страдал от бронхиальной астмы, приступы случались практически каждый день, и родители отвозили его в больницу. Его детство, впрочем, вообще было непростым — родители толком не были вместе, мама часто поднимала на него руку, причем так, что у него вылетали зубы. Его выгнали из школы, он много времени проводил на улице, дружил с бродячими собаками, бывало, что ему приходилось жить в детских домах по несколько месяцев. Кстати, именно в одном из таких мест он нашел первых единомышленников, которые тоже любили хип-хоп.
Музыкальная карьера началась в 90-е, Симмонс к тому времени уже отсидел в тюрьме, так что у него была биография, достойная настоящего гэнгста и любого рэпера. Он начинал с того, что битбоксил на треках других музыкантов, пока наконец не начал писать собственные. Точно так же как и Jay Z в свое время, DMX не связывался с большими лейблами, он сам занимался продюсированием альбомов и продавал их прямо на улицах Нью-Йорка.
Так начинали многие, это была отдельная вселенная, где властвовали законы улиц. Симмонс писал много текстов, оставляя в них всю боль и сложности, что ему пришлось пережить. Он был очень агрессивен в своем творчестве, ничего не стеснялся, не паковал грязные вещи в изысканные метафоры. Он будто нападал на своего слушателя, кидая ему истории: не нравится моя правда — можешь идти на все четыре стороны. DMX был одним из самых жестких и бескомпромиссных артистов современности.
Сначала DMX очень много работал с другими артистами, с тем же Jay Z, который часто задумывался, кто из них лучше, и довольно ревностно относился ко всему, что делал коллега. Наконец Симмонс выпустил огромный альбом It’s Dark And Hell Is Hot из 19 треков — современным музыкантам, которые стремятся быть более лаконичными, этого зачастую не поднять. Да и слушать такое залпом сейчас непросто — жанр изменился, эстетика уже другая. Но именно на It’s Dark And Hell Is Hot мы слышим то, что позже станет отличительной чертой DMX: анималистичность, лай, рычание, которые пропитали каждый трек пластинки. Это был дебют, в котором Симмонс смог заявить себя как перспективный артист с большим будущим, ну и оценки критиков и публики были соответствующими — работа заняла первую строчку чарта Billboard 100.
Долго не раскачиваясь, DMX в том же году выпускает второй альбом Flesh of my flesh, blood of my blood, который постигла такая же лучезарная судьба в чартах, а продажи сделали его со временем мультиплатиновым. Симмонс сочетает электронные синтезаторы и драм-машины, продолжая рассказывать о своей темной натуре, и пусть он жил как собака, теперь он готов сломить и подчинить всех вокруг.
Третий альбом ...And then there was X — самый яркий и самый успешный в карьере Симмонса. Кажется, именно там он сформировал все законы и принципы как артист, окончательно нашел собственный голос и стиль. Он повернулся спиной ко всему тому миру, что не принимал его, к роскошной и красивой жизни, став максимально жестким — слушая его альбомы, вы не найдете там ни намека на сентиментальность или мягкость.
"Все делают ошибки, но тут ошибка — я", — говорит он, и это, наверное, одна из главных фраз в его жизни. Он смешивает темы, говорит то о продаже наркотиков в треке Make A Move (так просто, будто это рутина), то обращается к богу в треке Prayer III. В то время, как Jay Z начинает говорить о шикарной жизни и модных клубах, в которых можно круто отдохнуть, Симмонс все еще звучит как парень с улиц, из грязного андеграундного подвала.
Кроме того, он, как и многие его коллеги по рэп-сцене, начал заниматься кино. В 1998 году сыграл в фильме "Живот", сюжет которого отлично вписывался в жизнь самого артиста: это история о вчерашней шпане, которая со временем превращается в настоящих бандитов, ужас и страх всего района.
После трех, пусть в чем-то вторичных, но все еще довольно успешных альбомов, DMX было уже не скрыться от внимания критиков и слушателей. Тем временем у него все еще есть проблемы с законом, наркотической зависимостью и биполярным расстройством. Но он все равно возвращается в студию, чтобы завершить работу над четвертым альбомом — The Great Depression.
В тот момент The Guardian называли его самым популярным рэпером в мире. Альбом стартует на первой строчке чарта Billboard 100, а сам DMX открывается с неожиданной стороны. Он выпускает трогательный дуэт с Фейт Эванс I Miss You, который посвящает своей бабушке: "Что я должен отдать за еще одно объятие своей бабушки", — говорит он. Несмотря на то, что на треке есть и ругань, и немного высокомерия, именно тут, между строк, мы можем увидеть другого DMX, отца и мужа с десятилетним стажем.
DMX всегда ходит по краю, говорит, что он — верующий и читает Библию каждый день, верит в божественный промысел и фатализм. Prayer IV, который даже не является треком в привычном смысле - это запись небольшого монолога, где DMX обращается к всевышнему: "Спасибо за каждый прожитый день", — говорит он. И эта исповедь переходит в трек A Minute For Your Son, который похож на гимн, от отчаянья и боли которого мурашки бегут по коже. Но рядом со всеми этими молитвами есть Damien — его демоническое альтер-эго.
Последний свой полноформатный альбом DMX выпустил в 2015 году. Параллельно его преследовали проблемы с законом, его постоянно задерживали, с выходом следующей пластинки и вовсе разгорелся целый скандал (альбом был выпущен без разрешения артиста, поскольку он не продлевал контракта с лейблом), а еще — были проблемы со здоровьем. В последние годы о нем писали, в основном чтобы сообщить об очередном обвинении.
DMX был сильным человеком, но который мог противостоять этому миру, лишь показывая свою агрессию, как хищные животные. Он не боялся открыто сказать, если ему что-то не нравится, ему хотелось прожить эту жизнь так, как хочет он.
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