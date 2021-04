Мрачный человек, молящийся демон. Каким был DMX

Неделю назад Эрла Симмонса (такое имя носил рэпер при жизни) госпитализировали с передозом наркотиков. Все это время он находился на системе жизнеобеспечения и в очень тяжелом состоянии. Музыкант скончался от сердечного приступа, не приходя в сознание. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет Ему досталась жизнь, впрочем, как и смерть, которые были уготованы многим артистам этого направления. DMX запомнят по треку Party Up (Up in Here), который был безумно популярен в начале нулевых, или по X Gon’ Give It to Ya, что звучал из каждой форточки в последние годы. На самом деле у Симмонса было много других работ, конечно, таких же жестких и бескомпромиссных, тяжелых треков, где он отражал свою непростую историю.

' YouTube / DMX'

DMX (Dark Man X) родился в 1970 году в городе Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк. Он был болезненным ребенком, страдал от бронхиальной астмы, приступы случались практически каждый день, и родители отвозили его в больницу. Его детство, впрочем, вообще было непростым — родители толком не были вместе, мама часто поднимала на него руку, причем так, что у него вылетали зубы. Его выгнали из школы, он много времени проводил на улице, дружил с бродячими собаками, бывало, что ему приходилось жить в детских домах по несколько месяцев. Кстати, именно в одном из таких мест он нашел первых единомышленников, которые тоже любили хип-хоп. Музыкальная карьера началась в 90-е, Симмонс к тому времени уже отсидел в тюрьме, так что у него была биография, достойная настоящего гэнгста и любого рэпера. Он начинал с того, что битбоксил на треках других музыкантов, пока наконец не начал писать собственные. Точно так же как и Jay Z в свое время, DMX не связывался с большими лейблами, он сам занимался продюсированием альбомов и продавал их прямо на улицах Нью-Йорка. Так начинали многие, это была отдельная вселенная, где властвовали законы улиц. Симмонс писал много текстов, оставляя в них всю боль и сложности, что ему пришлось пережить. Он был очень агрессивен в своем творчестве, ничего не стеснялся, не паковал грязные вещи в изысканные метафоры. Он будто нападал на своего слушателя, кидая ему истории: не нравится моя правда — можешь идти на все четыре стороны. DMX был одним из самых жестких и бескомпромиссных артистов современности. Сначала DMX очень много работал с другими артистами, с тем же Jay Z, который часто задумывался, кто из них лучше, и довольно ревностно относился ко всему, что делал коллега. Наконец Симмонс выпустил огромный альбом It’s Dark And Hell Is Hot из 19 треков — современным музыкантам, которые стремятся быть более лаконичными, этого зачастую не поднять. Да и слушать такое залпом сейчас непросто — жанр изменился, эстетика уже другая. Но именно на It’s Dark And Hell Is Hot мы слышим то, что позже станет отличительной чертой DMX: анималистичность, лай, рычание, которые пропитали каждый трек пластинки. Это был дебют, в котором Симмонс смог заявить себя как перспективный артист с большим будущим, ну и оценки критиков и публики были соответствующими — работа заняла первую строчку чарта Billboard 100.

Долго не раскачиваясь, DMX в том же году выпускает второй альбом Flesh of my flesh, blood of my blood, который постигла такая же лучезарная судьба в чартах, а продажи сделали его со временем мультиплатиновым. Симмонс сочетает электронные синтезаторы и драм-машины, продолжая рассказывать о своей темной натуре, и пусть он жил как собака, теперь он готов сломить и подчинить всех вокруг. Третий альбом ...And then there was X — самый яркий и самый успешный в карьере Симмонса. Кажется, именно там он сформировал все законы и принципы как артист, окончательно нашел собственный голос и стиль. Он повернулся спиной ко всему тому миру, что не принимал его, к роскошной и красивой жизни, став максимально жестким — слушая его альбомы, вы не найдете там ни намека на сентиментальность или мягкость. "Все делают ошибки, но тут ошибка — я", — говорит он, и это, наверное, одна из главных фраз в его жизни. Он смешивает темы, говорит то о продаже наркотиков в треке Make A Move (так просто, будто это рутина), то обращается к богу в треке Prayer III. В то время, как Jay Z начинает говорить о шикарной жизни и модных клубах, в которых можно круто отдохнуть, Симмонс все еще звучит как парень с улиц, из грязного андеграундного подвала.

Кроме того, он, как и многие его коллеги по рэп-сцене, начал заниматься кино. В 1998 году сыграл в фильме "Живот", сюжет которого отлично вписывался в жизнь самого артиста: это история о вчерашней шпане, которая со временем превращается в настоящих бандитов, ужас и страх всего района. После трех, пусть в чем-то вторичных, но все еще довольно успешных альбомов, DMX было уже не скрыться от внимания критиков и слушателей. Тем временем у него все еще есть проблемы с законом, наркотической зависимостью и биполярным расстройством. Но он все равно возвращается в студию, чтобы завершить работу над четвертым альбомом — The Great Depression. В тот момент The Guardian называли его самым популярным рэпером в мире. Альбом стартует на первой строчке чарта Billboard 100, а сам DMX открывается с неожиданной стороны. Он выпускает трогательный дуэт с Фейт Эванс I Miss You, который посвящает своей бабушке: "Что я должен отдать за еще одно объятие своей бабушки", — говорит он. Несмотря на то, что на треке есть и ругань, и немного высокомерия, именно тут, между строк, мы можем увидеть другого DMX, отца и мужа с десятилетним стажем.