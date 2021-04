Фильм "Ма Рейни: мать блюза" удостоен двух премий BAFTA

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Фильм "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey’s Black Bottom, 2020) американского режиссера Джорджа Вульфа завоевал сразу две награды в первый день оглашения имен лауреатов кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). В субботу биографическая лента, рассказывающая о судьбе американской исполнительницы блюза Ма Рейни (1886-1939), была отмечена за лучший дизайн костюмов, а также за лучшие грим и прически.

Черно-белая лента "Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера была удостоена "Бронзовой маски" за художественный дизайн, британская картина "Рокс" (Rocks, 2019) Сары Гаврон - за лучший кастинг. Музыкальная драма "Звук металла" (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера взяла приз за лучший звук, а фантастический боевик "Довод" (Tenet, 2020) Кристофера Нолана был отмечен за специальные визуальные эффекты.

Помимо этого, были названы лучший британский короткометражный фильм ("Подарок", The Present, 2020) Фараха Наблуси и лучший британский короткометражный анимационный фильм "Филин и кошечка" (The Owl And The Pussycat).

Из-за пандемии 74-я церемония вручения наград разбита на два дня, а провести ее решили в режиме онлайн. В последний момент от участия в церемонии отказался председатель академии принц Уильям. Причиной стала смерть его деда, герцога Эдинбургского Филипа. Супруг королевы Елизаветы II ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет.

Второй день

В воскресенье награды будут вручены в остальных 17 категориях - будут оглашены название лучшего фильма, имена лучшего режиссера, лучших исполнителей мужской и женской ролей.

Больше всего номинаций (по семь) получили фильм "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) Хлои Чжао и картина "Рокс". На награду в шести категориях претендуют ленты "Отец" (The Father, 2020) Флориана Зеллера, "Манк", "Минари" (Minari, 2020) Ли Айзека Чуна и "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел, в пяти - "Раскопки" (The Dig, 2021) Саймона Стоуна и "Мавританец" (The Mauritanian, 2021) Кевина Макдональда. Всего отобраны 50 картин.

Претенденты на победу

На звание лучшего фильма претендуют пять картин: "Мавританец", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина, "Отец", а также "Земля кочевников".

Лучший актер будет выбран из следующего списка: Риз Ахмед ("Звук металла"), Адарш Гурав ("Белый тигр", The White Tiger, 2020), Энтони Хопкинс ("Отец"), Мадс Миккельсен ("Еще по одной", Druk, 2020), Тахар Рахим ("Мавританец") и Чедвик Боузман ("Ма Рейни: мать блюза"). Боузман номинирован посмертно.

На "Бронзовую маску" в категории "Лучшая актриса" претендуют Бакки Бакрай ("Рокс"), Рада Бланк ("40-летняя версия", The Forty-Year-Old Version, 2020), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины", Pieces of a Woman, 2020), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников"), Вунми Моссаку ("Его дом", His House, 2020) и Элфри Вудард ("Помилование", Clemency, 2019).

Победитель в номинации "За лучшую режиссуру" будет выбран из следующих имен: Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Шеннон Мерфи ("Молочные зубы", Babyteeth, 2019), Ли Айзек Чун ("Минари"), Хлоя Чжао ("Земля кочевников"), Ясмила Жбанич ("Куда ты идешь, Аида?", Quo vadis, Aida?, 2020) и Сара Гаврон ("Рокс").

Представитель России

В число номинантов в категории "Лучший фильм не на английском языке" в этом году вошла лента российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" (2020), рассказывающая о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Конкуренцию фильму составят драма "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга, боснийская военная драма Ясмилы Жбанич "Куда ты идешь, Аида?", размышление корейско-американского режиссера Ли Айзека Чуна о жизни азиатских иммигрантов в США "Минари", а также "Отверженные" (Les miserables, 2019) французского режиссера и сценариста Ладжа Ли.

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и ряда других международных наград. Лента также получила награду Национального совета кинокритиков США.

Последний раз российский фильм попадал в число номинантов на премию BAFTA в 2018 году. Это была картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Однако "Бронзовую маску" лента не получила.

О кинопремии

Кинопремию BAFTA традиционно вручают в феврале - между церемониями присуждения в США "Золотого глобуса" и "Оскара". В 2021 году из-за пандемии имена всех лауреатов BAFTA объявят только 11 апреля, а "Оскар" будут вручать 25 апреля.

В этом году британская академия приняла решение увеличить число номинаций в нескольких категориях, чтобы шире представлять работы женщин, а также темнокожих кинематографистов и актеров. Академию несколько последних лет критиковали за то, что среди номинируемых на премию режиссеров преобладают мужчины, а в борьбе за звание лучшего актера редко принимают участие представители этнических меньшинств.